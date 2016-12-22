Три сценария для Приморья: чем закончится второй тур выборов в регионе

ЦИК проверит жалобы на выборы в Приморье, где кандидат-коммунист потерял лидерство при подсчете последних 4% протоколов. Губернаторские выборы перестали быть «стерильными»: пример Приморья повлияет на вторые туры в других регионах

Андрей Ищенко (в центре) (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Почему коммунисты не признали результаты выборов

16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов главы региона. Лидировавший с отрывом 5–7% кандидат от КПРФ Андрей Ищенко по итогам обработки 95% протоколов набирал 51,6%, а кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко, — 45,8%. Но после подсчета 99% протоколов лидер второго тура сменился — им стал Тарасенко с 49,02% голосов избирателей, у Ищенко оказалось 48,5%. В понедельник приморский избирком сообщил о подсчете всех голосов, но не объявил финальный результат.

В КПРФ отказались признавать результаты выборов, заявив о фальсификациях. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, находящийся в Приморье, заявил РБК, что руководство участковых избирательных комиссий в Уссурийске, несмотря на заверенные копии протоколов, которые есть у представителей КПРФ, переписало их в пользу Тарасенко. Ищенко объявил бессрочную голодовку и призвал своих сторонников выйти на центральную площадь Владивостока. По оценкам коммунистов, в понедельник поддержать Ищенко вышло около 500 человек. Однако уже к вечеру Ищенко в интервью «Радио Свобода» сказал, что решил прекратить голодовку. Он объяснил, что сделал это по рекомендации руководства КПРФ после того, как появились «нотки взаимодействия» со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

В понедельник утром председатель КПРФ Геннадий Зюганов созвал пресс-конференцию, на которой обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. КПРФ направила обращения по нарушениям в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Центризбирком.

В ЦИК ночью объясняли смену лидера тем, что при обработке протоколов голосования ввод данных в государственную автоматизированную систему «Выборы» шел с опережением и в последнюю очередь вводились данные из отдаленных районов края.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова с утра заявила, что вопрос о признании результатов выборов в Приморье будет открыт до тех пор, пока ЦИК не проанализирует все жалобы. Для этого в регион до 19 сентября направлена команда специалистов.

Тарасенко воздержался от комментариев по итогам второго тура. Вице-губернатор Дмитрий Братыненко не ответил на вопросы РБК.

Могут ли 4% протоколов изменить результаты

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сказал РБК, что теоретически смена лидера при подсчете финальных 4% протоколов возможна, но только в том случае, если под утро вводились участки, на которых за врио губернатора голосовали 100% избирателей, а за Ищенко — 0%. Например, на нескольких УИК Уссурийска уровень поддержки Андрея Тарасенко носит аномальный характер, подчеркнул Мельконьянц и привел данные по голосованию на конкретных УИК: 3801 — 100%, 3802 — 100%, 3818 — 100%, 3807 — 99,19%, 3813 — 98,46%, 3816 — 97,02%. При этом на соседних участках результаты Тарасенко в несколько раз ниже: УИК № 2843 — 29,1%, 2834 — 29,45%, 2839 — 31,23%, заметил он.

На губернаторских выборах случаев, когда при подсчете последних процентов голосов менялся лидер гонки, не было, говорит политолог Александр Кынев. Однако подобные случаи были на муниципальных выборах.

В 2008 году в Архангельске на выборах мэра города победила предприниматель Лариса Базанова. И.о. мэра Архангельска Виктор Павленко проигрывал ей всего 70 голосов. Явка была низкой — всего 18,22%. Горизбирком назначил ручной пересчет голосов на нескольких участках. После этого Павленко победил с перевесом в 154 голоса.

В 2011 году на выборах мэра Воркуты победил коммунист Геннадий Горбачев. Через четыре дня после выборов избирком пересчитал голоса. После этого победителем оказался действующий мэр города, единоросс Валерий Будовский, — у него оказалось на один голос больше. Отрыв изначально был небольшой: за Горбачева проголосовал 8681 избиратель (28,86%), а за Будовского — 8676 (28,84%).

Фото: Антон Балашов / ТАСС

Три сценария

Теоретически возможны три варианта развития событий, говорят опрошенные РБК политологи: частичный пересчет голосов на конкретных участках, полная отмена выборов или сохранение текущих результатов с утверждением итогов голосования.

До официального подведения итогов решение о пересмотре голосования на участке принимает вышестоящая комиссия, говорит эксперт по выборам Андрей Бузин. Например, если нарушения допущены на уровне УИК, решение о пересмотре принимает ТИК или приморский краевой избирком. После установления итогов голосования такое решение может принять суд, говорит он.

Полная отмена результатов голосования может произойти по двум основаниям: в случае если отменены итоги голосования более чем четверти избирателей или когда нарушения не позволяют установить волеизъявление избирателей (например, если установлен факт массового подкупа избирателей или комиссия потеряла книгу избирателей), говорит Бузин.

Центризбирком может вмешаться в процесс на любой стадии, отмечает он. «Хотя ЦИК не может принять за региональную избирательную комиссию решение об отмене итогов, он может обратиться в Следственный комитет или рекомендовать региональному избиркому пересмотреть результаты, — как правило, к его мнению в регионе прислушиваются», — добавил Мельконьянц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за вторым туром выборов в Приморском крае, и призвал «ориентироваться на Центральную избирательную комиссию».

Как рассказал РБК федеральный чиновник, который сейчас находится в Приморье, в данный момент ищутся «компромиссные варианты». «Команда Тарасенко намерена провести переговоры [с Ищенко] и найти компромисс: по классике, это какая-то должность», — отметил он.

Как скандал в Приморье отразится на других вторых турах

Ситуация со спорным выигрышем кандидата от власти на выборах нанесет удар по доверию и к самой власти, и к институту выборов, полагает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Многое будет зависеть от того, удастся ли власти найти понимание с федеральным руководством КПРФ и пойти на размен с компартией, а также от реакции ЦИК и поведения претендентов на пост губернатора, заметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Но выход из кризиса потребует нетривиальных решений, не получится сделать вид, что ничего не произошло», — полагает эксперт.

Если федеральный центр не вмешается в ситуацию, это подстегнет протестное голосование в регионах, где будет второй тур, предупреждает Миронов. Ситуация в Приморье может сыграть в пользу активизации граждан на региональных выборах, увидевших, что «даже на обычно стерильных губернаторских выборах может быть острая борьба, в ходе которой власть может проиграть», согласен Игнатов. «Как политики, так и граждане могут прийти к выводу, что выборы остаются не только инструментом донесения сигналов, но и борьбой за власть», — указал политолог.