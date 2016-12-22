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Епископ Солсберийский усомнился в заявлении «отравителей» Скрипалей
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Епископ Солсберийский усомнился в заявлении «отравителей» Скрипалей
Отравление Скрипалей, 13:06
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Епископ Солсберийский усомнился в заявлении «отравителей» Скрипалей

Епископ Солсберийский Николас Холтэм в эфире BBC Radio 4 прокомментировал интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых официальный Лондон заподозрил в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедшем в британском Солсбери в марте текущего года. Об этом сообщает The Telegraph.

«Это все не кажется правдоподобным, не правда ли?» — задался вопросом епископ, комментируя интервью Петрова и Боширова, которое они дали накануне.

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Отвечая на вопрос, есть ли у технических сотрудников Солсберийского собора видеозаписи с камер наблюдения, подтверждающие нахождение россиян в церкви, епископ заявил, что кадров, способных связать Петрова и Боширова с пребыванием в соборе, нет. «Думаю, у других таких данных тоже нет. Нет никакого способа доказать это», — отметил священнослужитель.

«Как жаль, что они не провели больше времени в этом городе, где они могли бы изучить собор», — сказал Холтэм.

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Он добавил, что у собора есть «самый высокий шпиль», а также в нем хранится копия Великой хартии вольностей. «Они, похоже, не видели ничего из этого, не так ли?» — заключил епископ.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в начале марта этого года. Власти Великобритании тогда обвинили в произошедшем Россию. При этом Москва всячески отрицала свою причастность к инциденту.

5 сентября британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей. Власти Великобритании сообщили, что на фото изображены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. При этом российский МИД усомнился в подлинности фотографий.

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Фотогалерея

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и призвал их дать разъяснения в СМИ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ответ упрекнула Москву во лжи и отметила, что, по материалам следствия, эти люди — офицеры ГРУ.

13 сентября Петров и Боширов дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором рассказали, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы увидеть знаменитый собор. Они также опровергли свою причастность к отравлению и работе на спецслужбы.

Теги: Сергей Скрипаль , отравление , епископ
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