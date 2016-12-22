Четвертый американский эсминец с «Томагавками» вошел в Средиземное море

Эскадренный миноносец Военно-морских сил США USS Bulkeley, который оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории.

Как отмечает агентство, эсминец взял курс на восточное Средиземноморье по направлению к берегам Сирии.

Также о передвижении этого эсминца в Twitter сообщил Майкл Санчез, наблюдающий за проходом судов по Гибралтару. По его данным, USS Bulkeley был замечен в Гибралтарском проливе недалеко от мыса Европа около 15:00 мск.

В настоящее время в водах Средиземного моря находятся еще три американских эсминца: Carney, Ross и Winston S. Churchill. Они также оснащены «Томагавками».

Кроме того, 4 сентября стало известно, что к берегам Сирии направилась ударная многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США Newport News класса Los Angeles, оснащенная «Томагавками» с дальностью действия 1,6 тыс. км.​

В конце августа в Минобороны России заявили, что Вашингтон наращивает число носителей ракет «Томагавк» в Ближневосточном регионе, чтобы нанести новые авиаудары по территории Сирии. В ведомстве пояснили, что это связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. В Пентагоне эту информацию опровергли.

11 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что угрозы ударить по Сирии, которые поступают от членов западной коалиции во главе с США, теперь звучат в контексте ситуации в провинции Идлиб.

«Предупреждения звучали уже о том, что сила против суверенного государства, Сирийской Арабской Республики, может быть применена не только в связи с предполагаемым применением химического оружия, но и в принципе, если начнется военная операция в Идлибе», — заявил дипломат.