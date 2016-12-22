Американский эсминец USS Carney покинул акваторию Черного моря

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Carney покинул Черное море. Об этом сообщил шестой флот в своем аккаунте в Twitter.

Боевой корабль покинул акваторию 27 августа после того, как провел операции по обеспечению безопасности на море, в том числе взаимодействия с союзниками и партнерами.

Американский эсминец USS Carney прибыл в Черное море 13 августа. Пресс-служба шестого флота сообщала, что корабль проведет операции, которые должны повысить безопасность и стабильность на море. «Время, проведенное здесь, поможет нам повысить оперативную совместимость с нашими партнерами и улучшить обмен информацией и опытом с ними», — заявлял капитан корабля Тайсон Янг.

В феврале через пролив Босфор в Черное море вошли два эсминца USS Carney и USS Ross. Их прибытие Пентагон объяснял стремлением США сдержать Россию, усиливающую группировки в Крыму. Эсминец USS Carney покинул Черное море в начале марта.