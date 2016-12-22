Небензя заявил о наличии доказательств инсценировки химатаки в Сирии

Властям Сирии невыгодно использовать на своей территории химическое оружие, однако у России есть неопровержимые доказательства подготовки инсценировки такой атаки противниками Дамаска. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.
По его словам, использование химоружия Дамаском стало бы «приглашением» для удара по Сирии коалиции западных стран. «Зато провокация противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятна. У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений», — сказал Небензя. Он не уточнил, о каких материалах идет речь.
О том, что в Сирии планирует осуществить инсценировку химической атаки в конце августа заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью станет провинция Идлиб, и в страну уже прибыли англоязычные специалисты. Позже он заявил, что провокацию начнут после сигнала от «зарубежных друзей сирийской революции».
По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в случае если Дамаск использует химоружие, власти Сирии получат «более мощный» удар со стороны США, Франции и Великобритании.
После этого, в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили, что для съемок инсценировки химатаки в сирийский населенный пункт Джирс-Эш-Шугур приехали сотрудники нескольких ближневосточных и «ведущего американского» телеканалов. В Центре примирения не уточнили, какие СМИ участвуют в инсценировке. В МИД России призвали США и их союзников воздержаться от «новых опасных шагов» в Сирии.