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Небензя заявил о наличии доказательств инсценировки химатаки в Сирии
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Небензя заявил о наличии доказательств инсценировки химатаки в Сирии
Политика, 20:39
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Небензя заявил о наличии доказательств инсценировки химатаки в Сирии

Властям Сирии невыгодно использовать на своей территории химическое оружие, однако у России есть неопровержимые доказательства подготовки инсценировки такой атаки противниками Дамаска. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности орга​низации.

По его словам, использование химоружия Дамаском стало бы «приглашением» для удара по Сирии коалиции западных стран. «Зато провокация противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятна. У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений», — сказал Небензя. Он не уточнил, о каких материалах идет речь.

Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии
Политика

О том, что в Сирии планирует осуществить инсценировку химической атаки в конце августа заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью станет провинция Идлиб, и в страну уже прибыли англоязычные специалисты. Позже он заявил, что провокацию начнут после сигнала от «зарубежных друзей сирийской революции».

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в случае если Дамаск использует химоружие, власти Сирии получат «более мощный» удар со стороны США, Франции и Великобритании.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

После этого, в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили, что для съемок инсценировки химатаки в сирийский населенный пункт Джирс-Эш-Шугур приехали сотрудники нескольких ближневосточных и «ведущего американского» телеканалов. В Центре примирения не уточнили, какие СМИ участвуют в инсценировке. В МИД России призвали США и их союзников воздержаться от «новых опасных шагов» в Сирии.

Теги: Василий Небензя , Сирия , инсценировка
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