Стоявшая в Гибралтаре атомная подлодка США направилась в сторону Сирии

Ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles, которая на прошлой неделе зашла в Гибралтар, спустя четыре дня вышла из порта и взяла курс на Восточное Средиземноморье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониториновые ресурсы этой британской заморской территории.

На опубликованных данных трекинга судов и кораблей ​видно, что субмарина, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км., обогнула мыс Европа и направилась в восточном направлении по Средиземному морю.

Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время в акватории Средиземного моря уже находятся две атомные подводные лодки США, которые также оснащены «Томагавками».

30 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вместе с союзниками может нарастить ракетные мощности для удара по Сирии за сутки.

По ее словам, сейчас ударная группировка ВС США, Великобритании и Франции состоит из самолетов стратегической и тактической авиации, которые дислоцированы на базах в Иордании, Кувейте и на Крите. Группировка, по данным министерства, насчитывает порядка 70 носителей около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца Carney и Ross, которые также оснащены «Томагавками».

Как заявила Захарова, эта группировка может быть усилена еще двумя эсминцами ВМС США Donald Cook и Porter, находящимися в порту испанского города Рота. Также она добавила, что в Красное море может зайти американский эсминец Jason Dunham, а в Персидском заливе на рубеж атаки может вернуться эсминец Sullivans.

27 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что США ​наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе, готовясь нанести новые удары по Сирии. По его словам, это связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.



В Пентагоне назвали это заявление «не более чем пропагандой».​ «Однако это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента к действию», — сказал представитель ведомства Эрик Пэйхон.