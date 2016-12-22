Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии

Заявления Минобороны России о том, что США наращивают военное присутствие в Восточном Средиземноморье «не более чем пропаганда».

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Пентагон отреагировал на заявление Минобороны России о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN.

«Что я вам могу сказать, российские сообщения о наращивании военного присутствия США в Восточном Средиземноморье это не более чем пропаганда. Это неправда. Однако, это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента к действию», — сказал представитель Пентагона Эрик Пэйхон.

Он добавил, что американские военные обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможной атаке сирийских военных на мирных жителей и инфраструктуру в Идлибе. В Пентагоне также подчеркивают обеспокоенность возможным применением химического оружия.

В понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что США стягивают в регион эсминцы, несущие крылатые ракеты, готовясь нанести новые удары по Сирии. По его словам, в Идлибе, последнем регионе страны, который контролируется только боевиками, готовится «инсценировка» применения химического оружия. «Провокация» будет использована западными странами для удара по Сирии, заявлял Конашенков. По информации «Коммерсанта», на российскую авиабазу Хмеймим уже переброшено дополнительное вооружение — зенитные комплексы «Тор-2М».

В Пентагоне, наоборот, считают, что сирийские правительственные войска, готовясь к битве за Идлиб, могут применить химическое оружие, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники.

Когда в апреле в Восточной Гуте произошла химатака, мнения Пентагона и Минобороны России также разошлись. Вашингтон утверждал, что за применением химоружия стоят войска президента Сирии Башара Асада, Москва заявляла, что это провокация «Белых касок». ​