ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,30 66,14 EUR Нал. 79,38 77,30 USD Бирж. 67,52 +0,42 EUR Бирж. 78,87 +0,92 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6897,30 +202,87 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26049,64 +1,01% Nasdaq 8017,90 +0,91%
Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии
Лента новостей
Латвия заявила о возможном конфликте США и ЕС из-за «Северного потока-2» 02:33, Политика Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии 02:10, Политика Toyota вложит $500 млн в Uber для разработки беспилотных автомобилей 02:01, Бизнес В прощальных словах Маккейна нашли скрытую критику политики Трампа 01:29, Политика «Роскачество» отреагировало на слова Роспотребнадзора о качестве формы 01:11, Общество Франция подготовит меры в случае неудачи переговоров об условиях Brexit 00:39, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 00:25, РБК и Schneider Electric «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии 00:19, Спорт Moody's предсказало ухудшение хронических проблем России из-за санкций 00:11, Экономика Трамп велел приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна 00:06, Общество Более 3 тыс. человек эвакуировали из-за пожара близ статуи Свободы 27 авг, 23:49, Общество Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза 27 авг, 23:29, Общество СМИ узнали о переброске нового вооружения на Хмеймим из-за активности США 27 авг, 23:20, Политика Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «РГС Медицине» о товарных знаках 27 авг, 22:53, Финансы Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 27 авг, 22:51, РБК и Сбербанк Евросоюз по Макрону: сможет ли Брюссель добиться автономии от Вашингтона 27 авг, 22:47, Политика Роспотребнадзор не согласился с данными «Роскачества» о школьной форме 27 авг, 22:27, Общество Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии 27 авг, 22:22, Бизнес Минобороны показало видео ракетных стрельб в Охотском море 27 авг, 22:00, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Онлайн 27 авг, 22:00, Спорт В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях 27 авг, 21:57, Политика Reuters сообщил о решении саудовского короля по IPO Saudi Aramco 27 авг, 21:28, Бизнес Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС 27 авг, 21:20, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 27 авг, 21:11, РБК и Сбербанк Меркель и Трамп призвали Россию не допустить эскалации ситуации в Идлибе 27 авг, 21:09, Политика В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах 27 авг, 21:03, Политика Юань падал десять недель подряд, а теперь пошел в рост: что случилось 27 авг, 21:03, Quote «Центробанк центробанков» пригрозил «идеальным штормом» в экономике 27 авг, 20:59, Экономика
Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии
Политика, 02:10
0
Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии
Заявления Минобороны России о том, что США наращивают военное присутствие в Восточном Средиземноморье «не более чем пропаганда».
Фото: Baz Ratner / Reuters

Пентагон отреагировал на заявление Минобороны России о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN.

«Что я вам могу сказать, российские сообщения о наращивании военного присутствия США в Восточном Средиземноморье это не более чем пропаганда. Это неправда. Однако, это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента к действию», — сказал представитель Пентагона Эрик Пэйхон.

Он добавил, что американские военные обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможной атаке сирийских военных на мирных жителей и инфраструктуру в Идлибе. В Пентагоне также подчеркивают обеспокоенность возможным применением химического оружия.

В понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что США стягивают в регион эсминцы, несущие крылатые ракеты, готовясь нанести новые удары по Сирии. По его словам, в Идлибе, последнем регионе страны, который контролируется только боевиками, готовится «инсценировка» применения химического оружия. «Провокация» будет использована западными странами для удара по Сирии, заявлял Конашенков. По информации «Коммерсанта», на российскую авиабазу Хмеймим уже переброшено дополнительное вооружение — зенитные комплексы «Тор-2М».

В Пентагоне, наоборот, считают, что сирийские правительственные войска, готовясь к битве за Идлиб, могут применить химическое оружие, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники.

Когда в апреле в Восточной Гуте произошла химатака, мнения Пентагона и Минобороны России также разошлись. Вашингтон утверждал, что за применением химоружия стоят войска президента Сирии Башара Асада, Москва заявляла, что это провокация «Белых касок». ​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Пентагон , Минобороны
Главное
Moody's предсказало ухудшение хронических проблем России из-за санкций Экономика
Материалы по теме
Минобороны сообщило о подготовке США удара по Сирии с моря и с воздуха Политика
Минобороны рассказало детали о подготовке инсценировки химатаки в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter