Небензя рассказал о появлении у Запада новых мотивов для удара по Сирии

В словах представителей западной коалиции о возможных ударах по Сирии появились новые «нюансы», заявил постпред России. Ранее США угрожали ответить на возможное применение химического оружия сирийским правительством

Василий Небензя (Фото: Eduardo Munoz / Reuters )

Угрозы ударить по Сирии, которые поступают от членов западной коалиции во главе с США, теперь не связаны с возможным применением химического оружия. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.​

«Предупреждения звучали уже о том, что сила против суверенного государства, Сирийской Арабской Республики, может быть применена не только в связи с предполагаемым применением химического оружия, но и в принципе, если начнется военная операция в Идлибе», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).

В этой связи постпред России призвал не подменять понятия. «Мы говорим не о военной операции, а об антитеррористической операции», — подчеркнул он.

Минобороны России ​в конце августа сообщило о готовящейся террористами инсценировке химической атаки в Идлибе. 7 сентября с таким же предупреждением выступил президент России Владимир Путин на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране. Соединенные Штаты пригрозили, что в случае, если Дамаск применит химическое оружие власти Сирии получат «более мощный» удар со стороны США, Франции и Великобритании.

Параллельно сирийская правительственная армия готовится к наступлению на провинцию Идлиб, где, по данным российского Минобороны, находится последний крупный очаг террористов в Сирии. Пока же сирийские ВВС и российские ВКС наносят авиаудары по позициям боевиков в Идлибе.