Виктория Скрипаль рассказала о реакции «отравителей» на обвинения Лондона

Племянница отравленного в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала «Интерфаксу», что обвиняемые в нападении на россиян Александр Петров и Руслан Боширов «в шоке от происходящего».

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой. Они и их близкие пребывают в полном недоумении», — сказала Виктория Скрипаль.

По ее словам, Петров не находился в Великобритании 4 марта, в день отравления Скрипалей. «Если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию [опубликованную британской полицией], то Петров даже рядом не стоял», — подчеркнула женщина.

Ранее в МИДе усомнились в подлинности фотографий обвиняемых в отравлении Скрипалей.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами, предложив им выступить перед СМИ. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняла двух россиян в том, что они являются «сотрудниками ГРУ». Позицию Лондона поддержали в Берлине, Вашингтоне, Париже и Оттаве.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид пообещал привлечь Петрова и Боширова к ответственности, «если они когда-либо покинут территорию России». В МИД России назвали сложившуюся ситуацию «издевательством над здравым смыслом».