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В Британии заявили о намерении привлечь к суду «отравителей» Скрипалей
Отравление Скрипалей, 13:36
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В Британии заявили о намерении привлечь к суду «отравителей» Скрипалей

Власти Великобритании планируют привлечь к судебному преследованию обвиняемых в отравлении Скрипалей в Солсбери, если они покинут территорию России. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Саджид Джавид в интервью Би-би-си.

​«Если они когда-либо покинут территорию России, мы привлечем их к ответственности», — сказал министр.

Однако он отметил, что вероятность такого развития событий мала, так как у Великобритании и России нет соглашения по вопросам экстрадиции. В то же время у Соединенного Королевства существуют подобные договоры с другими европейскими странами, поэтому министр выразил уверенность, что они помогут найти и задержать обвиняемых россиян.

5 сентября прокуратура Великобритании объявила, что обнаружила виновных в отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) и его дочери в Солсбери. Ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов, чьи имена считаются подставными. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ. Она подчеркнула, что действия россиян «почти наверняка были утверждены на более высоком уровне». Доверие этому заявлению высказали представители США, Франции, Германии и Канады. В свою очередь,​ МИД России назвало подобную ситуацию «издевательством над здравым смыслом».

Теги: Великобритания , отравление , Сергей Скрипаль
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