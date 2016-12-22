МИД ответил на обвинения от пяти стран в отравлении Скрипалей

Совместное заявление Великобритании, США, Канады, Германии и Франции, в котором они обвинили Россию в причастности к использованию нервно-паралитического вещества «Новичок», вызывает сожаление, в Москве считают подобную ситуацию «издевательством над здравым смыслом», говорится в комментарии МИД России, размещенном на сайте министерства.
«Вызывает сожаление, что в столицах этих стран опять пошли на поводу у Лондона, который, похоже, никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии», — заявили в МИДе. В министерстве подчеркнули, что таким образом перечисленные выше страны «подхватили ложь» несмотря на отсутствие доказательств.
Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери и предлагала Великобритании помощь в их расследовании, подчеркнули в министерстве. Там добавили, что российской стороне так и не предоставили доступ к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, из-за чего уверенность Москвы в сфабрикованности обвинений укрепляется.
«С разочарованием констатируем, что некоторые западные государственные деятели, пребывая в плену собственных геополитических амбиций, не оставляют попыток создать из России образ врага, разогревая в своих странах русофобские настроения», — считают в МИДе. Министерство подчеркивает, что реальная ситуация говорит о необходимости в противоположном, в частности, объединении усилий для борьбы с международным терроризмом.
Скрипалей обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в их отравлении при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». В конце июня в городе Эймсбери «Новичком» отравились двое жителей Великобритании — Чарли Роули и Дон Стерджес. В результате женщина скончалась в больнице, а мужчина выжил. Москва отвергла обвинения в причастности к обоим инцидентам.
5 сентября британские правоохранительные органы заявили, что в отравлении Скрипалей подозреваются двое граждан России — Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ и заявила, что их действия вероятно утвердили на более высоком уровне, чем ГРУ.
На следующий день, 6 сентября, Великобританию поддержали США, Франция, Германия и Канада, которые заявили о намерении совместно бороться с «враждебной деятельностью иностранных разведывательных сетей». Лидеры пяти стран призвали Россию дать Организации по запрещению химического оружия доступ к материалам программы по производству «Новичка».