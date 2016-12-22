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Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ
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Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ
Отравление Скрипалей, 15:14
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Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ
Покушение, по мнению британского премьера, было одобрено на более высоком уровне, чем руководство самой спецслужбы. Мэй также призвала «ответить на угрозу со стороны ГРУ»
Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в применении отравляющего вещества в Солсбери, были офицерами Главного разведывательного управления, заявила премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте Великобритании. ГРУ в 2010 году было переименовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил. Трансляция ведется на сайте парламента.

По словам главы британского правительства, у Лондона есть доказательства этого. Однако их действия в Солсбери были «почти наверняка утверждены на более высоком уровне, чем ГРУ». Мэй добавила, что правительство не считает покушение на Скрипалей несогласованными действиями (rogue operation).

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
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Лондон совместно со своими союзниками воспользуется всеми имеющимися у них инструментами, чтобы «ответить на угрозу со стороны ГРУ», подчеркнула Мэй.

«Мы хотим, чтобы Россия была ответственным членом международного сообщества. Это значит, что она должна нести ответственность за безрассудные и возмутительные действия ГРУ, являющегося частью российского государства. Они должны обуздать деятельность ГРУ», — также сказала Мэй.

Премьер добавила, что Конституция России не позволяет стране выдавать собственных граждан, поэтому Великобритания не может требовать экстрадиции этих двух человек. Однако если они окажутся за пределами России, власти примут все необходимые меры, чтобы они были привлечены к ответственности в Великобритании, сказала Мэй.

«Не мне говорить, что было мотивом, стоявшим за действиями российского государства. Думаю, что они хотели послать сигнал тем россиянам, кто живет за границей. Но это россиянам надо объяснять, что случилось в Солсбери», — заявила Мэй, отвечая на вопрос одного из парламентариев о причинах, по которым российская сторона решила отравить Скрипалей.

Имена россиян ранее в среду назвала прокуратура Англии и Уэльса. Прокуроры отдельно отметили, что фамилии могли быть фальшивыми. По данным властей, они прилетели в Лондон рейсом «Аэрофлота» из Москвы 2 марта. 4 марта они, заявили в прокуратуре, обработали дверь дома Скрипаля отравляющим веществом «Новичок» и вернулись в Москву. В Службе внешней разведки эту информацию отказались комментировать.

Британия назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Главное
Политика

Сергей Скрипаль — бывший сотрудник ГРУ, он был осужден в России за госизмену и работу на британскую разведку. В 2010 года он был помилован и в числе других обменян на россиян, задержанных за шпионаж в США и Великобритании.

Москва свою причастность к произошедшему со Скрипалями отрицает. «Самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери», — говорил в августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции, которые США ввели в связи с отравлением. Он также подчеркнул, что Лондон не откликнулся на предложение России о совместном расследовании.

Авторы: Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление
Главное
Британия назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Главное Политика
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