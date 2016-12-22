Полиция и активисты оценили количество задержанных на акциях Навального

Акция сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Всего на несогласованных акциях сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в единый день голосования в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны порядка 100 человек. Об этом, выступая в ЦИК, заявил начальник главного управления МВД по обеспечению охраны порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Юрий Валяев, передает корреспондент РБК.

«У нас, действительно, около 100 [демонстрантов] задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве несколько человек», — сказал он. Нарушением закона, по словам представителя министерства, является участие в таких акциях. Без правонарушений оно не обходится, добавил Валяев.

Акции сторонников Навального состоялись 9 сентября во многих российских городах, в том числе, во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Новокузнецке, Красноярске, Мурманске, Комсомольске-на-Амуре, Пскове и других. По оценкам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» к 20:00 мск, в целом в России в связи с акцией были задержаны более 839 человек. В Москве к этому времени на митинге, по информации правозащитников, задержали 36 человек, корреспондент РБК сообщал о четырех задержаниях.

В Санкт-Петербурге, как указывал «ОВД-Инфо», в отделения полиции были доставлены 354 человека. При этом петербургское издание «Фонтанка» сообщало, что, по подсчетам его корреспондента, в целом на акции в городе полиция задержала около 500 человек, интернет-издание «Бумага» количество задержанных на митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге оценивало в 80 человек, затем со ссылкой на разные оценки журналистов, оно написало о 400–600 задержанных.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

И в Москве и в Петербурге акции вылились в столкновения демонстрантов с полицией. В первом случае это произошло после того, как из толпы в сотрудников правоохранительных органов вылетело несколько бутылок, во втором столкновения последовали за тем, как протестующие начали забрасывать полицейских дымовыми шашками. В Петербурге из-за митинга, как передавала «Фонтанка» со ссылкой на данные местного ГИБДД, перекрывали Литейный мост, который вел от места проведения акции (площади Ленина и улицы Академика Лебедева) в центр города.

В Москве участники протестной акции в свою очередь прошли от Пушкинской площади по улице Большая Дмитровка, Столешникову переулку, Петровке и Кузнецкому Мосту.​ Впоследствии всех демонстрантов работники правопорядка дубинками оттеснили обратно к месту начала митинга.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Обе акции не были согласованы с местными властями.​ В Москве, по оценкам полиции, в митинге приняли участие около 2 тыс. человек. «Фонтанка» количество участников акции оценивала примерно в 1 тыс. человек.

Навальный принять участие в митинге против повышения пенсионного возраста не смог — в конце августа он был арестован на 30 суток за организацию в январе протестной акции «Забастовка избирателей». Также накануне акции 9 сентября сторонники оппозиционера сообщили, что в отделения полиции были доставлены юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, сотрудник ФБК Николай Ляскин, а также глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Действия полицейских все они связали с готовящимся в центре Москвы митингом.

Согласовывать эту акцию столичные власти не стали из-за того, что организаторы, по их данным, хотели провести «политическое» мероприятие. А такие акции в день выборов (9 сентября) и день им предшествующий в соответствии с ч. 3 ст. 49 федерального закона об «Основных гарантиях избирательных прав» проводить нельзя.