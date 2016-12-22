ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,68 68,26 EUR Нал. 81,68 79,38 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6384,40 +219,10 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Полиция и активисты оценили количество задержанных на акциях Навального
Лента новостей
В России прошли акции против пенсионной реформы 21:16, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 21:12, РБК и Schneider Electric Мособлизбирком зафиксировал более 50 жалоб на ход выборов губернатора 21:09, Политика Полиция и активисты оценили количество задержанных на акциях Навального 21:09, Политика В Москве против участника акции Навального возбудили уголовное дело 20:57, Политика Пашинян рассказал о поручении Путина поставлять дешевый газ в Армению 20:48, Политика Серену Уильямс наказали за поведение в финале US Open 20:20, Спорт Минобороны сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами 20:16, Политика Памфилова объяснила проблемы с избирательным бюллетенем Путина 20:11, Политика Как производят мраморную говядину в России 20:06, РБК и Мираторг СМИ сообщили о задержании Грецией двоих турецких военных после стрельбы 19:35, Общество Глава ЦИК охарактеризовала выборы фразой «страсти кипят» 19:21, Политика В Абхазии после гибели премьер-министра назначили его врио 19:03, Политика В ЛДПР прокомментировали драку Жириновского с участником митинга в Москве 18:58, Политика Мантуров назвал необходимый объем выращивания опиумного мака в России 18:50, Общество ЦИК назвала единый день голосования 9 сентября одним из самых спокойных 18:39, Политика Вице-президент США заявил о готовности пройти через полиграф из-за NYT 18:10, Политика В центре Москвы задержали участников несогласованной акции 18:09, Политика Избирком предупредил о вероятном втором туре для хабаровского губернатора 18:07, Политика Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии 18:00, Политика Сборная Украины выиграла второй матч подряд в Лиге наций 17:59, Спорт Абэ заявил о двукратном увеличении числа жертв землетрясения на Хоккайдо 17:55, Общество Федерация керлинга не нашла доказательств применения россиянами допинга 17:41, Политика Загрязнивший воздух на севере Крыма завод приостановил работу 17:16, Общество Явка на выборах мэра столицы снизилась по сравнению с данными 2013 года 17:04, Политика Новоизбранный глава Дагестана обещал продолжить борьбу с коррупцией 17:00, Политика СМИ сообщили о задержании 80 человек на акции Навального в Петербурге 16:49, Политика Все кандидаты в мэры Москвы проголосовали на выборах 16:44, Политика
Полиция и активисты оценили количество задержанных на акциях Навального
Политика, 21:09
0
Полиция и активисты оценили количество задержанных на акциях Навального
Акция сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Всего на несогласованных акциях сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в единый день голосования в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны порядка 100 человек. Об этом, выступая в ЦИК, заявил начальник главного управления МВД по обеспечению охраны порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Юрий Валяев, передает корреспондент РБК.

«У нас, действительно, около 100 [демонстрантов] задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве несколько человек», — сказал он. Нарушением закона, по словам представителя министерства, является участие в таких акциях. Без правонарушений оно не обходится, добавил Валяев.

Акции сторонников Навального состоялись 9 сентября во многих российских городах, в том числе, во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Новокузнецке, Красноярске, Мурманске, Комсомольске-на-Амуре, Пскове и других. По оценкам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» к 20:00 мск, в целом в России в связи с акцией были задержаны более 839 человек. В Москве к этому времени на митинге, по информации правозащитников, задержали 36 человек, корреспондент РБК сообщал о четырех задержаниях.

В Санкт-Петербурге, как указывал «ОВД-Инфо», в отделения полиции были доставлены 354 человека. При этом петербургское издание «Фонтанка» сообщало, что, по подсчетам его корреспондента, в целом на акции в городе полиция задержала около 500 человек, интернет-издание «Бумага» количество задержанных на митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге оценивало в 80 человек, затем со ссылкой на разные оценки журналистов, оно написало о 400–600 задержанных.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

И в Москве и в Петербурге акции вылились в столкновения демонстрантов с полицией. В первом случае это произошло после того, как из толпы в сотрудников правоохранительных органов вылетело несколько бутылок, во втором столкновения последовали за тем, как протестующие начали забрасывать полицейских дымовыми шашками. В Петербурге из-за митинга, как передавала «Фонтанка» со ссылкой на данные местного ГИБДД, перекрывали Литейный мост, который вел от места проведения акции (площади Ленина и улицы Академика Лебедева) в центр города.

В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Политика

В Москве участники протестной акции в свою очередь прошли от Пушкинской площади по улице Большая Дмитровка, Столешникову переулку, Петровке и Кузнецкому Мосту.​ Впоследствии всех демонстрантов работники правопорядка дубинками оттеснили обратно к месту начала митинга.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

СМИ сообщили о задержании 80 человек на акции Навального в Петербурге
Политика

Обе акции не были согласованы с местными властями.​ В Москве, по оценкам полиции, в митинге приняли участие около 2 тыс. человек. «Фонтанка» количество участников акции оценивала примерно в 1 тыс. человек.

Навальный принять участие в митинге против повышения пенсионного возраста не смог — в конце августа он был арестован на 30 суток за организацию в январе протестной акции «Забастовка избирателей». Также накануне акции 9 сентября сторонники оппозиционера сообщили, что в отделения полиции были доставлены юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, сотрудник ФБК Николай Ляскин, а также глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Действия полицейских все они связали с готовящимся в центре Москвы митингом.

Согласовывать эту акцию столичные власти не стали из-за того, что организаторы, по их данным, хотели провести «политическое» мероприятие. А такие акции в день выборов (9 сентября) и день им предшествующий в соответствии с ч. 3 ст. 49 федерального закона об «Основных гарантиях избирательных прав» проводить нельзя.

Теги: Алексей Навальный , повышение пенсионного возраста , акции , Москва
Главное
Минобороны сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили о задержании 80 человек на акции Навального в Петербурге Политика
МВД Москвы отчиталось о числе участников несогласованной акции Навального Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter