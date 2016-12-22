Глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров сообщил о своем задержании

В Москве задержали Георгия Албурова, главу отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Об это он сам сообщил в Twitter.

«Меня задержали на выходе из подъезда. Документов с собой не было, везут в какое-то ОВД», — написал Албуров. Позже он уточнил, что его доставили в ОВД по Даниловскому району Москвы и опубликовал фотографию оттуда. Албуров добавил, что к нему уже выехал адвокат.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не представились и не сообщили, на каких основаниях задерживают Албурова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не владеют информацией о задержании Албурова. «Такой информации нет», — сказали в пресс-службе.

Накануне, 7 сентября, в московском штабе Навального задержали восемь человек. Об этом РБК рассказал координатор штаба Олег Степанов. На 9 сентября в единый день голосования запланирована акция против повышения пенсионного возраста, которую организовал Навальный и его сторонники.

В Москве мероприятие не согласовали, в Санкт-Петербурге изначально разрешили провести митинг на площади Ленина, но позже отозвали свое решение, объяснив ситуацию прорыв водопровода на месте предлагаемого места проведения мероприятия. Самого Навального в конце августа арестовали на 30 суток за организацию несогласованной акции «Забастовка избирателей» в январе этого года.