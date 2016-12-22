В ФБК заявили о задержании юриста Любови Соболь

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали в Москве, об этом юрист фонда Иван Жданов сообщил в Twitter.

«Любовь Соболь задержана», — написал он, не уточнив подробностей. «Информации [о задержании] у нас нет», — сказал РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

В воскресенье, 9 сентября, запланирована акция протеста оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, направленная против пенсионной реформы. Накануне, 8 сентября, о своем задержании сообщил глава ФБК Георгий Албуров. Он связал это с митингом в Москве и рассказал, что его доставили в ОВД по Даниловскому району Москвы и подозревают в нарушении ч. 2 ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). По словам Албурова, его оставили в ОВД до 10 сентября, когда суд рассмотрит его дело.

Тогда же Соболь рассказала, что заявку на акцию протеста в Москве подавали от ее имени. Сам Алексея Навальный был задержан и арестован на 30 суток в конце августа за организацию акции протеста «Забастовка избирателей» в январе. В Москве акцию оппозиционера не согласовали, власти Санкт-Петербурга изначально разрешили митинг на площади Ленина, но позже отозвали свое решение из-за прорыва водопровода.

Внимание на анонсированные им митинги против пенсионной реформы в единый день голосования обратили в ЦИК. Избирком обратился в компанию Google, заявив о возможных нарушениях законодательства о выборах в покупке Навальным рекламы для протестных акций. Позже соратники Навального сообщили, что Google заблокировал рекламные ролики о митингах на видеосервисе YouTube.