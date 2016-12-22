Сотрудник ФБК Николай Ляскин сообщил о своем задержании в Москве

Ведущего программы на YouTube-канале «Навальный Live» и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина задержали в Москве, об этом он сам сообщил в Twitter.

«Меня задержали. Сказали, что везут в центральное ОВД», — написал Ляскин. По его словам, в задержании участвовали пять человек. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что информацией о задержании Николая Ляскина не располагают.

Ранее юрист ФБК Иван Жданов рассказал, что его коллегу Любовь Соболь также задержали в Москве. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов сказал РБК, что у полиции нет информации о задержании. По словам адвоката Вероники Поляковой, представляющей интересы Соболь, юриста ФБК отвезли в ОВД по Даниловскому району Москвы.

Накануне, 8 сентября, глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров заявил, что его задержали и подозревают в нарушении правил организации и проведения публичного мероприятия. Он считает, что действия правоохранителей связаны с митингом против повышения пенсионного возраста, который оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники запланировали на воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования.

После этого Соболь рассказала, что заявку на митинг в Москве подали от ее имени. Столичные власти не согласовали акцию, в Санкт-Петербурге ее сначала разрешили, но позже заявили, что провести митинг будет невозможно из-за прорыва водопровода.

Самого Навального задержали и арестовали на 30 суток в конце августа за организацию протестной акции «Забастовка избирателей» в январе.