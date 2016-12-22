СМИ сообщили о задержании 80 человек на акции Навального в Петербурге

В Санкт-Петербурге на несогласованной акции сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального против повышения пенсионного возраста задержали по меньшей мере 80 человек, в том числе подростков, сообщает местное интернет-издание «Бумага». При этом, по оценкам группы помощи задержанным и корреспондента «Фонтанки», всего в отделения полиции в ходе акции были направлены от 50 до 100 человек.
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» при этом пишет пока о двух задержаниях. РБК в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что «информация о проходящем митинге будет объявлена по окончании акции».
Митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября на площади Ленина в Петербурге не санкционирован: сначала заявку организаторов на проведение этого мероприятия одобрили, однако затем власти объявили, что провести акцию там будет невозможно из-за прорыва водопровода (трубу возле площади Ленина прорвало 6 сентября, вода в результате этого вытекла на проезжую часть). Тем не менее в петербургском штабе Навального решение Смольного сочли «чисто политическим».
9 сентября, в единый день голосования, на площади, по оценкам корреспондента «Фонтанки», собрались около тысячи человек. Демонстранты, как указывает издание, начали шествие по Финскому переулку. Путь им преградили полицейские. Протестующие в ответ на это начали забрасывать полицейских дымовыми шашками. Акция сместилась на улицу Академика Лебедева. Полиция, по информации «Фонтанки», перекрыла движение по Литейному мосту, который ведет на площадь Ленина и в сторону центра города. В местном ГИБДД изданию подтвердили, что перекрытия связаны с митингом.