В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Полиция задержала нескольких участников несогласованной акции против повышения пенсионного возраста, которую организовал глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, передает корреспондент РБК.

В «ОВД-Инфо» РБК уточнили, что в Москве в ходе акции были задержаны девять человек.​ Корреспондент РБК сообщил о четырех задержанных и применении силы к участникам акции.

Как уточняет телеканал «Дождь», задержания начались на улице Большая Дмитровка неподалеку от здания Госдумы после того, как из толпы вылетело несколько бутылок.​ Протестующие шли от Пушкинской площади по улице Большая Дмитровка, Столешникову переулку, Петровке и Кузнецкому Мосту.​ Полиция железными рамками перекрыла территорию общей площадью 50 кв. м — часть улицы Большая Дмитровка между выходом из станции метро «Театральная» и Государственной думой. В громкоговорители правоохранители призывали всех разойтись, передает корреспондент РБК.

Сотрудники полиции, применяя дубинки, вытесняли толпу обратно в сторону Пушкинской площади. На просьбу РБК прокомментировать применение дубинок к пришедшим на акцию людям в пресс-службе МВД РБК сообщили, что к ним «такая информация не поступала».

По состоянию на 17:00 мск, участники акции разошлись, сообщил корреспондент РБК. Всего, по данным МВД, в массовом мероприятии приняли участие 2 тыс. человек. Корреспонденты РБК дают разную оценку численности: от 2 тыс. до 5 тыс. участников.

Одновременно с акцией протеста по всей Москве проходят народные гуляния, приуроченные к празднованию Дня города. В столице усилена охрана. Празднования проходят 8 и 9 сентября на Тверской улице, Тверском бульваре и площади, на Манежной площади, Новом Арбате, Охотном Ряду и во многих других местах столицы.

Акция Навального против пенсионной реформы носит общероссийский характер. Помимо Москвы она проходит в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Твери, Омске, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Волгограде, Тюмени, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и других городах страны. В​сего, согласно данным «ОВД-Инфо», полиция задержала​ в 19 городах как минимум 291 человека.