В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Полиция задержала нескольких участников несогласованной акции против повышения пенсионного возраста, которую организовал глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, передает корреспондент РБК.
В «ОВД-Инфо» РБК уточнили, что в Москве в ходе акции были задержаны девять человек. Корреспондент РБК сообщил о четырех задержанных и применении силы к участникам акции.
Как уточняет телеканал «Дождь», задержания начались на улице Большая Дмитровка неподалеку от здания Госдумы после того, как из толпы вылетело несколько бутылок. Протестующие шли от Пушкинской площади по улице Большая Дмитровка, Столешникову переулку, Петровке и Кузнецкому Мосту. Полиция железными рамками перекрыла территорию общей площадью 50 кв. м — часть улицы Большая Дмитровка между выходом из станции метро «Театральная» и Государственной думой. В громкоговорители правоохранители призывали всех разойтись, передает корреспондент РБК.
Сотрудники полиции, применяя дубинки, вытесняли толпу обратно в сторону Пушкинской площади. На просьбу РБК прокомментировать применение дубинок к пришедшим на акцию людям в пресс-службе МВД РБК сообщили, что к ним «такая информация не поступала».
По состоянию на 17:00 мск, участники акции разошлись, сообщил корреспондент РБК. Всего, по данным МВД, в массовом мероприятии приняли участие 2 тыс. человек. Корреспонденты РБК дают разную оценку численности: от 2 тыс. до 5 тыс. участников.
Одновременно с акцией протеста по всей Москве проходят народные гуляния, приуроченные к празднованию Дня города. В столице усилена охрана. Празднования проходят 8 и 9 сентября на Тверской улице, Тверском бульваре и площади, на Манежной площади, Новом Арбате, Охотном Ряду и во многих других местах столицы.
Акция Навального против пенсионной реформы носит общероссийский характер. Помимо Москвы она проходит в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Твери, Омске, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Волгограде, Тюмени, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и других городах страны. Всего, согласно данным «ОВД-Инфо», полиция задержала в 19 городах как минимум 291 человека.