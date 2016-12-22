Соратники Навального заявили о блокировке рекламы его митинга на YouTube

Американская корпорация Google заблокировала рекламу организованной оппозиционером Алексеем Навальным общероссийской акции протеста 9 сентября против повышения пенсионного возраста на своем сервисе YouTube, сообщил соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

«Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома — то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за «дня тишины». При этом блокировка рекламы не зависит от того, проходят в регионе выборы или нет, а также от того, согласован митинг в этом регионе или нет», — написал он.

Волков уточнил, что речь идет о платной рекламе митингов, и добавил, что Google заблокировала ротацию большей части видеороликов. По его словам, рекламные видео акции протеста не нарушают «дня тишины», а письмо ЦИК в американскую корпорацию нельзя считать юридическим документом.

В пресс-службе Google на вопрос о том, были ли рекламные видео акции Навального удалены по требованию ЦИК, заявили РБК, что рассматривают «все обоснованные обращения» от государственных органов. «Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками», — добавили в Google. РБК направил запрос в ЦИК России.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал «Интерфаксу», что в ведомстве пока не могут подтвердить, что Google удалила рекламу Навального из YouTube. «На слово мы никому не верим. Проверим эту информацию», — заявил Жаров.

В начале августа Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста против повышения в России пенсионного возраста, которая должна состояться 9 сентября в единый день голосования. Власти Москвы не согласовали митинг, в Санкт-Петербурге изначально разрешили провести акцию, но позже заявили, что ее проведение в заявленном месте невозможно из-за прорыва водопровода.

В ЦИК обратились к исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу и направили ему письмо с предупреждением, что купленные Навальным рекламные инструменты, с помощью которых он распространяет информацию об акции протеста, нарушают российское законодательство. В Роскомнадзоре также обратились в Google по этому вопросу. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов позже назвал претензии ЦИК странными. «Озабоченность ЦИК выглядит странно, поскольку ее компетенция распространяется только на отношения, связанные с выборами», — говорится в его письме, опубликованном на сайте Навального.

Самого Навального задержали в конце августа и арестовали на 30 суток за организацию митинга «Забастовка избирателей» в январе. 7 августа координатор московского штаба оппозиционера Олег Степанов рассказал РБК, что полиция задержала восемь человек в здании штаба.