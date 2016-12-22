ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,22 68,25 EUR Нал. 81,44 79,49 USD Бирж. 69,26 +1,01 EUR Бирж. 80,50 +1,11 USD ЦБ. 68,25 -0,21 EUR ЦБ. 79,37 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6446,00 -468,40 IMOEX 2320,65 -0,03% RTSI 1054,36 -1,36% Brent 76,00 -1,62% DJIA 25995,87 +0,08% Nasdaq 7922,73 -0,91%
Небензя призвал США огласить список целей ударов Пентагона по Сирии
Лента новостей
Небензя призвал США огласить список целей ударов Пентагона по Сирии 00:45, Политика МИД связал снятие санкций США с «гастрономами» в конгрессе 00:30, Политика Обвиняемого в отравлении 25 человек в Таганроге отстранили от работы 00:16, Общество Умер сооснователь Amway Ричард Девос 00:04, Бизнес Франция сыграла вничью с Германией в первом туре Лиги наций 06 сен, 23:44, Спорт В Бразилии мужчина с ножом ранил кандидата в президенты 06 сен, 23:43, Общество Белоусов связал падение рубля с политикой и назвал его конъюнктурным 06 сен, 23:39, Экономика Основателя Pink Floyd пригласили с концертом в Севастополь 06 сен, 23:35, Общество Компании из «списка Белоусова» представили проекты на ₽6 трлн 06 сен, 23:34, Бизнес Умер голливудский актер Берт Рейнолдс 06 сен, 23:14, Общество Силуанов предложил ослабить госрегулирование банков на фоне санкций 06 сен, 22:57, Экономика Охота на медведя: почему губернатору Иркутской области грозит дело 06 сен, 22:57, Политика «МегаФон» подал заявку о делистинге с Лондонской фондовой биржи 06 сен, 22:40, Бизнес Депутаты предложили пополнять Пенсионный фонд коррупционными деньгами 06 сен, 22:28, Экономика Украина введет новые санкции против UC Rusal 06 сен, 22:05, Политика Доходность пенсионных накоплений упала до 4,4% годовых 06 сен, 21:57, Финансы Лига наций по футболу. Германия — Франция. Онлайн 06 сен, 21:45, Спорт Дипломаты заявили об отказе Лондона дать ответы по ходу «дела Скрипалей» 06 сен, 21:36, Политика Transparency заявила о конфликте интересов у Надежды Бабкиной 06 сен, 21:11, Политика Порошенко предложил после выбросов в Крыму вывезти детей на Украину 06 сен, 20:53, Политика Как производят мраморную говядину в России 06 сен, 20:49, РБК и Мираторг Киев закрыл два КПП на границе с Крымом из-за загрязнения воздуха 06 сен, 20:47, Политика Киев создаст в Азовском море корабельную группировку 06 сен, 20:43, Политика В британском парламенте предложили выявлять российских агентов влияния 06 сен, 20:21, Политика Небензя назвал «коктейлем лжи» обвинения Британии по «делу Скрипалей» 06 сен, 20:20, Политика Костин предложил взять на вооружение России «идеологию Трампа» 06 сен, 19:54, Политика Дебютный розыгрыш Лиги наций УЕФА стартовал победой сборной Грузии 06 сен, 19:46, Спорт Костин рассказал о планах ВТБ купить два региональных банка 06 сен, 19:31, Бизнес
Небензя призвал США огласить список целей ударов Пентагона по Сирии
Война в Сирии, 00:45
0
Небензя призвал США огласить список целей ударов Пентагона по Сирии

США нужно огласить список целей в Сирии, по которым Пентагон может нанести удары в случае, если там обнаружится химическое оружие. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Если они [цели], по вашему мнению, связаны с хранением химоружия, продемонстрируйте уважение к международному праву и передайте эти сведения в Организацию по запрещению химического оружия [ОЗХО]», — сказал Небензя.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщал, что американская разведка не располагает данными о наличии химоружия у сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.

Минобороны России в августе сообщало, что в Идлибе готовится инсценировка химатаки, после которой США и их союзники нанесут удары по Сирии. При этом в Белом доме позднее отметили, что США дадут незамедлительный ответ в случае нового применения химоружия в Сирии. Москва в конце августа передала информацию о готовящейся инсценировке в ОЗХО. В сентябре глава Генштаба ВС Франции Франсуа Лекуантра заявил, что французская армия поддержит США и также нанесет удар по Сирии в случае новой химатаки.

Территорию Идлиба контролируют боевики и представители сирийской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал уничтожить «террористический гнойник» в Идлибе. Самолеты ВКС России 5 сентября уничтожили склады со взрывчаткой, беспилотниками и ПЗРК террористов в Идлибе.
Теги: Василий Небензя , Сирия , Пентагон , химатака
Главное
Компании из «списка Белоусова» представили проекты на ₽6 трлн Бизнес
Материалы по теме
Захарова описала борьбу с боевиками в Сирии словами «будем убивать» Политика
Франция готова нанести удар по Сирии в случае использования химоружия Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter