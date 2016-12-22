Небензя призвал США огласить список целей ударов Пентагона по Сирии

США нужно огласить список целей в Сирии, по которым Пентагон может нанести удары в случае, если там обнаружится химическое оружие. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Если они [цели], по вашему мнению, связаны с хранением химоружия, продемонстрируйте уважение к международному праву и передайте эти сведения в Организацию по запрещению химического оружия [ОЗХО]», — сказал Небензя.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщал, что американская разведка не располагает данными о наличии химоружия у сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.

Минобороны России в августе сообщало, что в Идлибе готовится инсценировка химатаки, после которой США и их союзники нанесут удары по Сирии. При этом в Белом доме позднее отметили, что США дадут незамедлительный ответ в случае нового применения химоружия в Сирии. Москва в конце августа передала информацию о готовящейся инсценировке в ОЗХО. В сентябре глава Генштаба ВС Франции Франсуа Лекуантра заявил, что французская армия поддержит США и также нанесет удар по Сирии в случае новой химатаки.