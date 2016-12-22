Генсек НАТО приветствовал новые данные о подозреваемых в «деле Скрипалей»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление властей Великобритании о том, что имеются достаточные доказательства для предъявления обвинений двум гражданам России по «делу Скрипалей». Об этом он написал в своем Twitter.

«НАТО осуждает нападение [на Скрипалей] и солидарно с Великобританией», — отметил генсек. Британская полиция 6 сентября опубликовала фотографии и назвала имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. По данным полиции, они вернулись в Россию из Британии в день отравления Скрипалей, 4 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в парламенте пригрозила усилить антироссийские санкции после публикации новых подробностей по «делу Скрипалей». Лондон призвал провести заседание Совета Безопасности ООН 6 сентября после появления новых деталей об отравлении Скрипалей. В МИД Британии также вызвали временного поверенного в делах России в Лондоне Ивана Володина, где ему сделали представление «в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй».

В МИД России подчеркнули, что опубликованная полицией Великобритании информация «нам ничего не говорит». В министерстве потребовали от посла Британии в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев предполагаемых «отравителей». В Кремле сочли обнародованные данные о Петрове и Боширове «непонятно чем».