Мэй пригрозила усилить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон будет настаивать на расширении санкций против России. Об этом она сообщила на выступлении в палате общин, трансляция ведется на сайте парламента.

Мэй отметила, что попытки России «скрыть правду» усиливают виновность. Заявление было сделано на фоне публикации британской полицией фотографий и имен подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным правоохранителей, речь идет о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которые вернулись в Россию 4 марта, в день отравления Скрипалей. По словам Мэй, Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ, чьи действия «почти наверняка утверждены на более высоком уровне, чем ГРУ». В 2010 году ГРУ было переименовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что опубликованные британской полицией имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, «нам ничего не говорят». «Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», — сказала она.

Власти Великобритании считают, что за отравлением Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» стоит Москва. Власти России неоднократно отвергали эти обвинения.