МИД Великобритании вызвал поверенного в делах России по «делу Скрипаля»

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании вызвало временного поверенного в делах России в Лондоне Ивана Володина. Это связано с новыми данными в расследовании отравления Скрипалей, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

«Ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», — сказали в посольстве.

Ранее прокуратура Великобритании объявила, что подозреваемыми в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери являются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Однако эти имена, скорее всего, не настоящие.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые были сотрудниками ГРУ, а их действия были одобрены на более высоком уровне.

При этом официальному представителю МИД России Марии Захаровой имена россиян «ничего не сказали», и она призвала Лондон ​отказаться от «публичных обвинений и информационных манипуляций». Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что «трудно разобраться» в том, какого рода сигнал посылает Великобритания. «Это не данные, а непонятно что», — сказал он.

Сергея Скрипаля в 2010 году осудили в России за госизмену и работу на британскую разведку. При этом его обменяли в числе других осужденных на нескольких россиян, задержанных за шпионаж в Великобритании и США. Россия отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.