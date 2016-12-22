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МИД Великобритании вызвал поверенного в делах России по «делу Скрипаля»
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МИД Великобритании вызвал поверенного в делах России по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипалей, 17:12
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МИД Великобритании вызвал поверенного в делах России по «делу Скрипаля»

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании вызвало временного поверенного в делах России в Лондоне Ивана Володина. Это связано с новыми данными в расследовании отравления Скрипалей, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

«Ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», — сказали в посольстве.

Ранее прокуратура Великобритании объявила, что подозреваемыми в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери являются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Однако эти имена, скорее всего, не настоящие.

Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые были сотрудниками ГРУ, а их действия были одобрены на более высоком уровне.

При этом официальному представителю МИД России Марии Захаровой имена россиян «ничего не сказали», и она призвала Лондон ​отказаться от «публичных обвинений и информационных манипуляций». Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что «трудно разобраться» в том, какого рода сигнал посылает Великобритания. «Это не данные, а непонятно что», — сказал он.

Сергея Скрипаля в 2010 году осудили в России за госизмену и работу на британскую разведку. При этом его обменяли в числе других осужденных на нескольких россиян, задержанных за шпионаж в Великобритании и США. Россия отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: МИД Великобритании , Сергей Скрипаль , отравление
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Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ Политика
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