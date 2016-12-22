Кремль назвал «непонятно чем» новые обвинения Лондона по «делу Скрипалей»

В сигналах Скотланд-Ярда и премьера Британии Терезы Мэй «трудно разобраться», рассказал Юрий Ушаков. «Это не данные, а непонятно что», — подчеркнул помощник Владимира Путина

Юрий Ушаков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона, заявил помощник президента Юрий Ушаков после обнародования британскими властями новых данных по отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее в среду, 5 сентября, Королевская прокуратура Великобритании сообщила, что считает подозреваемыми в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Они приехали в Британию под вымышленными именами. Британский премьер Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ.

В ответ на просьбу прокомментировать фотографии Петрова и Боширова Ушаков сказал, что «не знает, о каких данных идет речь». По словам помощника президента, эти фамилии ему лично ничего не говорят. «Как и вам, я думаю», — добавил он.

Он отметил, что помимо заявления Мэй был комментарий «Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные». «Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», — добавил Ушаков. «Эти данные — это не данные, а непонятно что», — заключил помощник Владимира Путина.

По информации Лондона, Боширов и Петров въехали на территорию Британии 2 марта, а покинули ее 5 марта. Передвижения подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения. Они остановились в гостинице City Stay Hotel в пригороде Лондона, там найдены следы отравляющего вещества. Яд подозреваемые ввезли в флаконе из-под духов Nina Ricci Premier Jour.

Тереза Мэй заявила, что Петров и Боширов были офицерами Главного разведывательного управления (в 2010 году ГРУ переименовали в Главное управление Генштаба ВС РФ). Действия разведчиков были «почти наверняка утверждены на более высоком уровне, чем ГРУ», подчеркнула британский премьер.

Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, был осужден в России за госизмену и работу на британскую разведку. В 2010 году его и еще ряд осужденных обменяли на нескольких граждан, задержанных за шпионаж в США и Британии. Москва отрицала свою причастность к событиям в Солсбери.