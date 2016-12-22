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Захаровой «ничего не сказали» имена обвиненных в отравлении Скрипалей
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Захаровой «ничего не сказали» имена обвиненных в отравлении Скрипалей
Отравление Скрипалей, 13:52
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Захаровой «ничего не сказали» имена обвиненных в отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что опубликованные в Британии фотографии, а также названные имена подозреваемых «ничего не говорят» внешнеполитическому ведомству
Александр Петров (слева) и Руслан Боширов (Фото: Metroplitan Police handout / Reuters)

В ответ на публикацию правоохранительными органами Британии фотографий россиян, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала Лондон отказаться от «информационных манипуляций».

«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», — сказала Захарова в разговоре с корреспондентом РБК.

Представитель МИДа подчеркнула, что расследование столь серьезных преступлений «требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», а у Лондона есть многочисленные запросы от российской стороны.

Ранее в среду, 5 сентября, британская полиция и прокуратура заявили, что в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подозреваются граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Фотографии обоих подозреваемых были опубликованы на сайте полиции.

«Прокуроры из отдела по борьбе с терроризмом Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения осуждения, а общественным интересам отвечает предъявление обвинений Александру Петрову и Руслану Боширову, российским гражданам, по следующим статьям: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, покушение на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, использование и владение «Новичком» в противоречие закону о химическом оружии и намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли», — говорится в заявлении прокуратуры.

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В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были найдены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В конце июня в городе Эймсбери была также отравлена британская пара Чарли Роули и Дон Стерджес. При этом мужчина выжил, а женщина скончалась. Скотленд-Ярд уверяет, что они тоже отравились «Новичком».

Москва свою причастность к обоим инцидентам отрицает. Истории с отравлениями в Солсбери и Эймсбери стали причиной обострения отношений между Россией и Великобританией.

Авторы: Екатерина Костина, Евгений Калюков.
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