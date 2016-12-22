МИД потребовал у Британии отпечатки пальцев предполагаемых «отравителей»

Министерство иностранных дел России потребовало от посла Великобритании в Москве Лори Бристоу представить отпечатки пальцев лиц, которых официальный Лондон назвал причастными к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

​«Дело в том, что отпечатки должны были быть взяты у направляющихся в Великобританию для получения британской визы, если речь идет о российских гражданах», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в среду, 5 сентября, британские полиция и прокуратура объявили о причастности к отравлению Скрипаля российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, а премьер-министр Тереза Мэй назвала их обоих офицерами российской военной разведки. При этом Мэй допустила возможность того, что операция была одобрена на более высоком уровне, чем ГРУ.

По словам Захаровой, британский посол заявил, что никаких материалов России предоставлено не будет. «Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее. Исходим из того, что по линии Интерпола эти данные будут переданы», — отметила представитель МИД.