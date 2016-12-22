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Телеканалы 2х2, ТВ-3, ТНТ и «Парнас Медиа» подали новые иски к «Яндексу»
Технологии и медиа, 18:11
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Телеканалы 2х2, ТВ-3, ТНТ и «Парнас Медиа» подали новые иски к «Яндексу»

Телеканалы 2х2, ТВ-3, ТНТ и «Парнас Медиа», принадлежащие «Газпром-Медиа», подали частные жалобы против «Яндекса», требуя, чтобы компания заблокировала пиратские копии четырех сериалов. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Частные жалобы на определения будут рассмотрены в ближайшие дни, пока не назначены даты», — сказала она.

Сериалами, которые просят заблокировать телеканалы, стали «Осторожно, земляне!» (2х2), «Мистические истории» (ТВ-3), «Домашний арест» (ТНТ) и «Вне игры («Парнас медиа»). Пресс-секретарь отметила, что во всех исках телеканалы просят обязать «Яндекс» прекратить создание технических условий, которые обеспечивают размещение сериалов в поисковике. При этом они просят взыскать по 10 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права, а также государственную пошлину в размере 400 руб.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Яндекса», компания намерена оспаривать в суде требования о полной блокировке в поисковой выдаче пиратских копий сериалов. Компания считает их необоснованными и не соответствующими текущему законодательству.

В конце августа телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» подали заявление в Мосгорсуд против «Яндекса» за то, что поисковик выдает пользователям ссылки на пиратские сайты с сериалами. Впоследствии Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео», если оттуда не удалят пиратский контент. Компания сочла такие требования необоснованными и противоречащими законодательству.

Однако 30 августа «Яндекс» решил удалить из поиска часть ссылок на пиратский контент, по которому возникли претензии, впоследствии обжаловав постановление суда. При этом «Газпром-Медиа» все равно намеревался подать иск к компании, так как пиратское видео было доступно по некоторым типам запросов. Медиа-холдинг также опасался, что видео может вновь появиться в поисковике. В то же время Роскомнадзор заявил, что не нашел оснований для блокировки сервиса «Яндекс.Видео».

Теги: «Яндекс» , пиратский контент
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