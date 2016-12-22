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«Яндекс» назвал незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
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«Яндекс» назвал незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Технологии и медиа, 10:34
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«Яндекс» назвал незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Закон не требует от поисковиков блокировать пиратский контент, утверждают в компании. В Роскомнадзоре от обещания заблокировать видеосервис «Яндекса» отказываться не намерены
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Яндекс» ответил на обещание Роскомнадзора заблокировать «Яндекс.Видео», если сервис не удалит пиратский контент в течение трех дней. В компании сообщили РБК, что считают такие требования «необоснованными» и противоречащими законодательству.

«Яндекс» получил четыре уведомления от Роскомнадзора, которые предписывают нам удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-Медиа», — рассказали в компании, пояснив, что эти уведомления основаны на определениях Мосгорсуда, куда ранее обратились телеканалы.

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В «Яндексе» подчеркнули, что закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает блокировку пиратского контента на стороне владельца сайта или на «зеркалах» последнего, но требования не распространяются на поисковики. «Система работает так уже давно», — отметили в компании.

«Яндекс» считает, что определения Мосгорсуда «кардинально» противоречат его собственной практике, которая сложилась ранее по этому вопросу.

«Что еще хуже, они [определения суда] не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее», — подчеркнули в компании.

«Яндекс» также заявил, что намерен обжаловать определения суда, подчеркнув, что «как поисковая система» работает в полном соответствии с законодательством.

«Яндекс» ответил на обвинения в пособничестве пиратам
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В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили ТАСС, что намерены заблокировать «Яндекс.Видео», несмотря на обжалование судебного определения. «Это обеспечительная мера, в любом случае обеспечение иска идет в виде блокирования ресурса на 15 дней», — сказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

​РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром-Медиа».

До 1 октября 2014 года, когда вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, озвученная «Яндексом» позиция была законной, поскольку требования о пресечении касались лишь лиц, готовящихся или совершающих нарушение, говорит омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

«Теперь же в ст. 1252 Гражданского кодекса у нас реализована американская доктрина contributory infrigement (пособничества нарушению), которая позволяет предъявлять требования не только непосредственно к нарушителю, но и к лицу, которое своими действиями способствует совершению нарушения, в данном случае к «Яндексу», — поясняет Семенов.

По словам эксперта, ст. 1252 в новой редакции допускает защиту исключительных прав путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

​Ранее в Мосгорсуд обратились телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», входящие в «Газпром-Медиа». Они попросили принять обеспечительные меры против «Яндекса», обвинив ресурс в нарушении их авторских прав и нелегальном размещении их контента, в частности сериалов и телешоу. В «Газпром-Медиа» утверждали, что в год выпускают более 26 тыс. часов медиапродуктов, которые потом появляются в виде пиратских копий в интернете.

Суд удовлетворил запрос каналов и отправил соответствующее определение на исполнение Роскомнадзору. Во вторник, 28 августа, замглавы ведомства Субботин дал «Яндексу» три дня (до 30 августа) на удаление пиратского контента, после чего пообещал заблокировать видеосервис поисковика.

Чего добились правообладатели за пять лет антипиратского закона
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С августа 2013 года правообладатели получили возможность через суд блокировать видеоконтент, который считают размещенным нелегально. Позднее эти нормы стали касаться также музыкальных фонограмм, литературных произведений и пр. (за исключением фотографий). С мая 2015 года в России начала действовать норма о вечной блокировке пиратских сайтов. Решение о такой блокировке суд может вынести в случае доказательства правообладателем факта, что нелегальный контент был размещен на одном интернет-ресурсе два или более раз. По последним данным Роскомнадзора, навечно было заблокировано около 1,2 тыс. сайтов.

Авторы: Маргарита Девяткина, Александра Посыпкина, Мария Истомина.
Теги: «Яндекс» , видеосервис , Роскомнадзор , блокировка
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