«Яндекс» назвал незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента

Закон не требует от поисковиков блокировать пиратский контент, утверждают в компании. В Роскомнадзоре от обещания заблокировать видеосервис «Яндекса» отказываться не намерены

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Яндекс» ответил на обещание Роскомнадзора заблокировать «Яндекс.Видео», если сервис не удалит пиратский контент в течение трех дней. В компании сообщили РБК, что считают такие требования «необоснованными» и противоречащими законодательству.

«Яндекс» получил четыре уведомления от Роскомнадзора, которые предписывают нам удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-Медиа», — рассказали в компании, пояснив, что эти уведомления основаны на определениях Мосгорсуда, куда ранее обратились телеканалы.

В «Яндексе» подчеркнули, что закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает блокировку пиратского контента на стороне владельца сайта или на «зеркалах» последнего, но требования не распространяются на поисковики. «Система работает так уже давно», — отметили в компании.

«Яндекс» считает, что определения Мосгорсуда «кардинально» противоречат его собственной практике, которая сложилась ранее по этому вопросу.

«Что еще хуже, они [определения суда] не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее», — подчеркнули в компании.

«Яндекс» также заявил, что намерен обжаловать определения суда, подчеркнув, что «как поисковая система» работает в полном соответствии с законодательством.

В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили ТАСС, что намерены заблокировать «Яндекс.Видео», несмотря на обжалование судебного определения. «Это обеспечительная мера, в любом случае обеспечение иска идет в виде блокирования ресурса на 15 дней», — сказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

​РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром-Медиа».

До 1 октября 2014 года, когда вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, озвученная «Яндексом» позиция была законной, поскольку требования о пресечении касались лишь лиц, готовящихся или совершающих нарушение, говорит омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

«Теперь же в ст. 1252 Гражданского кодекса у нас реализована американская доктрина contributory infrigement (пособничества нарушению), которая позволяет предъявлять требования не только непосредственно к нарушителю, но и к лицу, которое своими действиями способствует совершению нарушения, в данном случае к «Яндексу», — поясняет Семенов.

По словам эксперта, ст. 1252 в новой редакции допускает защиту исключительных прав путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

​Ранее в Мосгорсуд обратились телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», входящие в «Газпром-Медиа». Они попросили принять обеспечительные меры против «Яндекса», обвинив ресурс в нарушении их авторских прав и нелегальном размещении их контента, в частности сериалов и телешоу. В «Газпром-Медиа» утверждали, что в год выпускают более 26 тыс. часов медиапродуктов, которые потом появляются в виде пиратских копий в интернете.

Суд удовлетворил запрос каналов и отправил соответствующее определение на исполнение Роскомнадзору. Во вторник, 28 августа, замглавы ведомства Субботин дал «Яндексу» три дня (до 30 августа) на удаление пиратского контента, после чего пообещал заблокировать видеосервис поисковика.

С августа 2013 года правообладатели получили возможность через суд блокировать видеоконтент, который считают размещенным нелегально. Позднее эти нормы стали касаться также музыкальных фонограмм, литературных произведений и пр. (за исключением фотографий). С мая 2015 года в России начала действовать норма о вечной блокировке пиратских сайтов. Решение о такой блокировке суд может вынести в случае доказательства правообладателем факта, что нелегальный контент был размещен на одном интернет-ресурсе два или более раз. По последним данным Роскомнадзора, навечно было заблокировано около 1,2 тыс. сайтов.