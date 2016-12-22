«Газпром-Медиа» не отказался от иска к «Яндексу» после удаления ссылок

«Газпром-Медиа» подаст иск к «Яндексу» за ссылки на пиратский видеоконтент несмотря на удаление части ссылок, заявили РБК в пресс-службе медиахолдинга.

«Исполнение решения суда проверяет Роскомнадзор. Пока рано говорить о том, что удалено все пиратское видео: по некоторым типам запроса оно все еще доступно», — заявил РБК представитель компании в ответ на вопрос, удовлетворен ли холдинг действиями «Яндекса».

В «Газпром-Медиа» заверили, что иск о защите прав на контент «будет подан в сроки, предусмотренные законом». «В случае если мы его не подадим, предварительные обеспечительные меры будут отменены и пиратский контент может опять появиться на «Яндекс.Видео», — объяснили свои действия в холдинге.

24 августа в Мосгорсуд обратились четыре компании, управляющие телеканалами «2х2», ТНТ, «Супер» и ТВ-3 (входят в «Газпром-Медиа»), обвинив «Яндекс» в нарушении авторских и смежных прав. Суть претензий в том, что сервис «Яндекс.Видео» выдает по поисковым запросам плееры сайтов, разместивших пиратский контент. Таким образом, «Яндекс», по мнению истцов, — информационный посредник пиратов.

В «Яндексе» заявили, что начали удалять из выдачи ссылки на пиратский видеоконтент. В то же время в ИТ-компании заметили, что требования медиахолдинга «необоснованны» и «неисполнимы»: сервис не может определить, есть ли у ресурса права на использование того или иного контента.