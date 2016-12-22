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Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» в течение трех дней
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Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» в течение трех дней
Технологии и медиа, 12:06
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Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» в течение трех дней

Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео», если сервис не удалит пиратский контент до вечера 30 августа. Об этом ТАСС сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Пока нет [обратной реакции]. Я так понимаю, коллеги [из «Яндекс.Видео»] изучают все, что есть. Поэтому мы с ними будем вести диалог, если они выйдут на нас с какими-то уточнениями», — сказал Субботин. Он добавил, что весь сервис «Яндекс» заблокирован не будет.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев РБК.

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Технологии и медиа

Ранее телеканалы ТНТ, 2х2, ТВ-3 и «Супер» подали иск в Мосгорсуд на «Яндекс» за незаконное размещение сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил иски телеканалов и направил определения на исполнение Роскомнадзору.

В 2013 году власти приняли закон, согласно которому правообладатели могут в судебном порядке блокировать нелегально размещенное в интернете видео. В мае 2015 года вступила в силу норма вечной блокировки пиратских сайтов. При этом, по словам правообладателей, потребление пиратского контента в России все еще велико, основные претензии адресованы поисковику «Яндекс».

Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов в разговоре с РБК отметил, что о блокировке «Яндекса» речи не идет.

«Роскомнадзор должен прекратить создание технических условий, обеспечивающих использование произведения «Осторожно, земляне!». «Яндекс» заблокирован не будет. Возможно, этот слух распространяет сам телеканал 2х2. Роскомнадзор должен заблокировать не «Яндекс», а технический доступ к произведению. По идее, это касается любых поисковых систем. Не только «Яндекса», — отметил Фролов.

Теги: Роскомнадзор , «Яндекс» , пиратский контент
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