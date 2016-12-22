Телеканалы ТНТ, ТВ-3 и 2х2 подали в суд на «Яндекс» за пиратство

Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», входящие в «Газпром-медиа», подали иск в Московский городской суд против «Яндекса» за то, что ресурс нелегально разместил их контент. Об этом говорится на сайте холдинга.

«Поисковая выдача «Яндекс.Видео» предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне», — отмечается в сообщении.

В результате суд удовлетворил заявление телеканалов и отправил определение на исполнение Роскомнадзору.

В сообщении «Газпром-медиа» подчеркивается, что в интернете появляются пиратские копии всех медиапродуктов холдинга, которых насчитывается в год более 26 тыс. часов. В августе 2018 года было заблокировано 700 сайтов с пиратским контентом «Газпром-медиа», что в три раза больше, чем за весь 2017 год.

«Несмотря на наши уведомления, Яндекс продолжает нарушать наши авторские права. Принятое судом решение — важный шаг в сторону цивилизованного медиапотребления, и мы готовы приложить для этого все усилия», — приводятся в сообщении слова генерального директора холдинга Дмитрия Чернышенко.

В 2013 году был принят федеральный закон, позволивший правообладателям в судебном порядке блокировать незаконно размещенный в интернете видеоконтент. С мая 2015 года начала действовать норма вечной блокировки пиратских сайтов. Однако потребление нелегального контента по-прежнему велико, основные претензии адресованы поисковой системе «Яндекс».