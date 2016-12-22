«Яндекс» удалил из поиска часть ссылок на пиратский видеоконтент

«Яндекс» решил удалить из поиска ссылки на страницы с видеоконтентом телеканалов холдинга «Газпром-Медиа». Ранее из-за претензий этих телеканалов Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Яндекс» принял решение удалить из поиска все ссылки на страницы с произведениями, претензии по которым предъявляли телеканалы холдинга «Газпром-Медиа». Об этом РБК сообщили в самой компании.

«Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения», — заявили в «Яндексе». «Мы будем оспаривать их в суде», — добавили в компании.

Свое решение все же пойти на удаление контента в «Яндексе» объяснили риском блокировки всего поисковика.

​«Блокировка «Яндекс.Видео» привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени», — говорится в сообщении. Доменное имя для «Яндекс.Видео» — yandex.ru

В компании подчеркивают, что предъявленные к сервису требования «неисполнимы», так как «Яндекс» не может самостоятельно определить, есть ли у конкретного сайта права на тот или иной контент, а, значит, не отделяет легальный контент от нелегального. Таким образом, среди удаленных ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем.

Фильмы, сериалы и программы, указанные в решении Мосгорсуда, действительно невозможно посмотреть в плеере «Яндекс.Видео», убедился корреспондент РБК. Появляется надпись: «Невозможно загрузить видео из-за сетевого или серверного сбоя либо формат не поддерживается».

Ранее в Мосгорсуд обратились четыре компании, управляющие телеканалами «2х2», ТНТ, «Супер» и ТВ3 (входят в «Газпром-Медиа»). Они обвинили поисковик в нарушении авторских и смежных прав. В «Газпром-Медиа» обратили внимание, что на странице «Яндекс.Видео» выдаются именно плееры с сайтов, где размещен пиратский контент, а не ссылки, перенаправляющие на другой сайт: «То есть пользователь не переходит по ссылкам, а остается смотреть на странице «Яндекс.Видео». В понимании норм Гражданского кодекса «Яндекс» является информационным посредником», — объясняли РБК в пресс-службе холдинга.

Мосгорсуд 22 августа встал на сторону каналов и выдал определение удалить ссылки на пиратские страницы. Роскомнадзор требовал сделать это в течение трех дней, в противном случае сервису «Яндекс.Видео» грозила полная блокировка.

РБК направил запрос в «Газпром-Медиа» и Роскомнадзор.