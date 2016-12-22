«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении ссылок на пиратский контент

Компания «Яндекс» подала в Мосгорсуд жалобу на постановление суда, обязывающего удалить из сервиса «Яндекс.Видео» пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В Мосгорсуд от ООО «Яндекс» поступили заявления об отмене обеспечительных мер, наложенных определениями судей Мосгорсуда по заявлениям АО «ТНТ-Телесеть» (фильм «Домашний арест»), ООО «Телеканал ТВ3» («Мистические истории»), ООО «ТРК 2х2» («Осторожно, земляне»), ООО «Парнас-Медиа» («Вне игры»)», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как уточнили пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, в инстанцию также поступило несколько частных жалоб на указанные выше исковые заявления, передает ТАСС. В четырех из них было высказано требование обязать Роскомнадзор «прекратить создание технических условий», в которых возможно размещение и другое использование на сайте yandex.ru указанных фильмов, рассказала Солопова.

«Можем подтвердить сам факт отправки [заявления в Мосгорсуд об отмене обеспечительных мер]. Дополнительно пока ничего не комментируем», — заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

24 августа телеканалы ТНТ, ТВ-3 и 2х2 подали на «Яндекс» в суд за пиратство. 28 августа стало известно, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой сервису «Яндекс.Видео» в случае, если тот не удалит ссылки на пиратский контент, права на который принадлежат телеканалам холдинга «Газпром-Медиа». В «Яндексе» согласились удалить из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальным контентом холдинга, но отметили, что не могут самостоятельно определять, есть у того или иного сайта права на определенный контент.

При этом в компании подчеркнули, что в случае блокировки «Яндекс.Видео» мог бы пострадать и поисковик, поскольку большая часть провайдеров блокируют контент по доменному имени, которое для видеосервиса выглядит как yandex.ru. После этого в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки доступа к сервису.

В «Газпром-Медиа» не отказались от идеи подать в суд на «Яндекс», объяснив это тем, что в случае бездействия пиратский контент смогут вновь разместить на «Яндекс.Видео».