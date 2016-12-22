Контактная группа поднимет вопрос о расследовании убийства главы ДНР

Представитель России на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что на очередном заседании будет поднят вопрос о международном расследовании убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Грызлова, расследование должно быть «максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников минского процесса». Он напомнил, что Захарченко в феврале 2015 года подписал документ о комплексе мер по выполнению минских соглашений, который одобрили в Совбезе ООН.

Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа при взрыве в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Также пострадали 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»).

Власти ДНР назвали произошедшее терактом и обвинили в нападении украинских диверсантов, позднее несколько подозреваемых в организации взрыва были задержаны. На Украине опровергли причастность к убийству Захарченко, добавив, что его могли ликвидировать криминальные авторитеты или российские спецслужбы.

Представитель МИД России заявил, что страна поможет ДНР в расследовании убийства Захарченко.