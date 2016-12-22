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Число жертв взрыва в Донецке возросло до двух
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Число жертв взрыва в Донецке возросло до двух
Украинский кризис, 09:44
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Число жертв взрыва в Донецке возросло до двух

Кроме главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе «Сепар» погиб еще один человек, заявил глава минздрава непризнанной республики Александр Оприщенко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Второй жертвой взрыва стал телохранитель Захарченко. По уточненным данным, ранения получили 12 человек.

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Глава ДНР Александр Захарченко был убит накануне взрывом в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве пострадал также министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (Ташкент), находившийся в кафе вместе с главой республики. Произошедшее власти непризнанной республики квалифицировали как теракт и обвинили в нем украинских диверсантов. Въезд и выезд из Донецка был перекрыт, на улицах появилась военная техника, вооруженные формирования ДНР и соседней ЛНР были приведены в боевую готовность. Вскоре были задержаны несколько подозреваемых.

Теги: Донецк , взрыв , Александр Захарченко
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