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В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко
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В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко
Украинский кризис, 31 авг, 23:27
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В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко
На допросе они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению, заявил назначенный временно исполняющим обязанности главы ДНР. В СБУ информацию о том, что Киев имеет какое-либо отношение к теракту ранее отвергали
Кафе «Сепар» в Донецке, после взрыва в котором погиб Александр Захарченко (Фото: РИА Новости)

Назначенный ио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников объявил о том, что местные правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых в организации взрыва в Донецке. Об этом он сообщил журналистам, передает «Донецкое агентство новостей».

Сколько именно человек были доставлены в отделения полиции Трапезников не уточнил, подчеркнув однако, что на допросе они уже «подтвердили причастность украинской стороны к преступлению».​ Задержанных он назвал «диверсантами».

Всего в результате происшествия, по информации ио самопровозглашенной республики, пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В настоящий момент меры безопасности в ДНР в связи со случившимся, как подчеркнул чиновник, усилены. «Выведены патрули на все улицы городов республики», — рассказал Трапезников. «Провокаций со стороны Киева» он не исключил.

Ранее 31 августа о том, что в ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко со ссылкой на собственный источник сообщал «Интерфакс». В администрации Захарченко позже заявили, что взрыв, в результате которого он погиб, был «произведен по заказу СБУ». Личности людей, причастных к случившемуся, как уточняли в самопровозглашенной республике, сотрудники правоохранительных органов уже установили. Их имен в администрации главы ДНР не называли.

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Убийство Захарченко в Донецке ранее квалифицировали как теракт. Глава ДНР погиб в результате взрыва возле кафе «Сепар» в Донецке. По данным властей самопровозглашенной республики, мощность взрывного устройства составила 800 г в тротиловом эквиваленте.

Служба безопасности Украины предполагает, что Захарченко погиб из-за «междоусобных войн», заявила представитель ведомства Елена Гитлянская.

Президент России Владимир Путин сказал, что убийцы Захарченко преследовали цель дестабилизации ситуации в Донбассе. «Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса», — говорится в телеграмме российского лидера с соболезнованиями.

Исполняющим обязанности главы ДНР после гибели Захарченко стал Дмитрий Трапезников. Ранее он занимал должность зампредседателя Совета министров самопровозглашенной республики.

Авторы: Андрей Гатинский, Евгения Маляренко.
Теги: ДНР , Александр Захарченко
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