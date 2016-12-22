Убийство главы ДНР: версии и последствия для конфликта в Донбассе

После убийства главы ДНР Александра Захарченко Москва и Киев обменялись обвинениями в причастности к этому преступлению. Как случившееся отразится на ситуации в регионе и кто теперь возглавит непризнанную республику, выяснял РБК

Александр Захарченко (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Как произошло убийство

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, от ранений, полученных в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Еще несколько человек пострадали, в том числе глава М​инистерства налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Непосредственной причиной смерти Александра Захарченко стала черепно-мозговая травма. Об этом сообщают источники агентств «РИА Новости» и «Интерфакс» в правительстве и правоохранительных службах ДНР.

По словам собеседника РБК в правительстве ДНР, мощность взрывного устройства составила 800 г в тротиловом эквиваленте. Оно было заложено в припаркованной рядом с кафе машине, заявил источник в руководстве ДНР. По его словам, предположительно, сработал радиоуправляемый фугас.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил Донецкому агентству новостей, что взрывное устройство находилось в помещении кафе.

В пятницу днем глава ДНР Александр Захарченко планировал выехать из Донецка, чтобы принять участие в похоронах Иосифа Кобзона, которые пройдут в Москве в воскресенье, 2 сентября. Однако по неизвестным причинам он перенес поездку. Покушение произошло в кафе «Сепар», в котором Захарченко часто бывал. Как рассказала РБК знакомая главы ДНР, Захарченко и Тимофеев ​встретились там, чтобы помянуть Кобзона. По словам источника во власти республики, владели кафе бывшие охранники Захарченко — Александр Костенко и Эдуард Салихов.

Первые версии и реакция

Власти ДНР назвали произошедшее терактом. «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка сообщил о задержании «украинских диверсантов». По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах ДНР, один из охранников Захарченко пропал сразу после взрыва и был объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к покушению. Власти ДНР заявили о закрытии границ и введенном плане «Перехват».

Следственный комитет России назвал покушение на Захарченко актом международного терроризма и возбудил дело по новой соответствующей статье 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). «Действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, которые находились вблизи места взрыва», — говорится в официальном заявлении представителя СК Светланы Петренко.

К гибели главы ДНР Александра Захарченко может быть причастен Киев, заявила РБК представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Украина решила перейти к «кровавой бойне» в Донбассе вместо исполнения минских соглашений.

В Киеве, в свою очередь, предположили, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок в среде боевиков, связанных в первую очередь с перераспределением бизнеса, заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. Он также не исключил «попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру».

Еще одна версия произошедшего — местные конфликты, вызванные резким сокращением ресурсной базы в республике, говорит близкий к Кремлю собеседник РБК. Он отмечает, что при покушении пострадал министр Тимофеев, являющийся правой рукой Захарченко и куратором экономического блока республики. Тимофеев, известный под позывным Саша Ташкент, в 2014 году возглавлял боевое подразделение «Оплот», сражавшееся в том числе в донецком аэропорту. После провозглашения ДНР он стал министром доходов и сборов самопровозглашенной республики, а в 2016 году — заместителем главы правительства ДНР. В сентябре 2017 года в Донецке подорвали его автомобиль, министр был ранен. Покушение на себя он назвал терактом.

Преемник

Через несколько часов после убийства был назначен ио главы республики — 37-летний вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников.

Как следует из биографической справки на сайте Совета министров ДНР, Дмитрий Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году его семья переехала в Донецк. Трапезников окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство». С 2001 по 2005 год был главой фанклуба и работал менеджером по работе с болельщиками футбольного клуба «Шахтер», принадлежащего богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову. После этого Трапезников занимал «руководящие посты в крупных бизнес-структурах», с 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка Станислава Повного. «С 2012 года и до начала боевых действий в Донбассе возглавлял торговый дом «Укоопвнешторг», — уточняется в справке о Трапезникове. По данным СПАРК, среди совладельцев этой компании также был Станислав Повный.

В феврале 2014 года Трапезников уволился с поста гендиректора «Укоопвнешторга» и вернулся в Донецк, где служил в ополчении. В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района ДНР. С декабря 2014 года и по настоящее время занимал различные руководящие посты в администрации Захарченко. В апреле 2016 года был назначен вице-премьером ДНР.

Среди других кандидатов на пост главы ДНР военный эксперт Борис Рожин называет раненого министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева — одного из ближайших соратников Захарченко, а также председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина.

Жесткая реакция Кремля

Президент России Владимир Путин через несколько часов после убийства Захарченко выступил с жестким заявлением. Он назвал убитого главу ДНР «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком и патриотом Донбасса», а его смерть — «подлым убийством».

«Те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — говорится в опубликованном на сайте Кремля тексте соболезнований Путина жителям Донбасса, которое заканчивается словами «Россия всегда будет вместе с вами».

По мнению политолога Константина Калачева, заявление рассчитано на внутреннюю аудиторию. «По-другому президент выступить не мог: Захарченко — человек, находившийся под протекцией руководства России», — отметил эксперт. По мнению Калачева, смерть Захарченко может повлечь дальнейшее ужесточение риторики между Москвой и Киевом, но не приведет к новому военному обострению в Донбассе.

Последствия для региона

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже назвал убийство Захарченко «беспределом, обнуляющим смысл минских договоренностей». Убийство создает серьезную кризисную ситуацию вокруг минских соглашений, считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Подпись Захарченко стоит под минскими соглашениями, другой подписант — Игорь Плотницкий — потерял должность главы ЛНР. «Думаю, что с этим будут большие вопросы и серьезные трудности: Украина может попытаться дезавуировать минские соглашения», — резюмировал эксперт.

Процесс переговоров по минским соглашениям давно уже зашел в тупик, очевидно, что ни Москва, ни Киев на компромисс идти не готовы, считает Калачев. «Хуже, чем было, вероятно, уже не будет, хуже могут быть только открытые боевые действия, но в них не заинтересована ни одна из сторон. Будем надеяться, что гибель Захарченко повлияет только на содержание пропаганды с обеих сторон, но не станет поводом для возобновления боевых действий. Но это я, может, излишне оптимистичен», — говорит он.

Убийство Захарченко приведет к переделу власти и бизнеса в республике, — говорит близкий к Кремлю собеседник РБК. Оно усилит трения между силовиками и политическими кураторами республики, уверен он.