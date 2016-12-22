ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,00 67,26 EUR Нал. 80,02 78,26 USD Бирж. 68,16 +0,61 EUR Бирж. 79,18 +0,81 USD ЦБ. 67,74 -0,30 EUR ЦБ. 78,64 -0,86 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7266,60 -4,80 IMOEX 2346,08 +0,01% RTSI 1085,19 -0,65% Brent 78,05 +0,71% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
В МИДе заявили о планах России помочь в расследовании убийства Захарченко
Лента новостей
Защита заявила о втором «подложном протоколе» в деле Серебренникова 19:45, Общество В правительстве одобрили безвизовый въезд для болельщиков Евро-2020 19:39, Общество Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров 19:26, Экономика Рогозин рассказал о следах «скольжения сверла» по обшивке «Союза» 19:26, Технологии и медиа ФИФА назвала тройку претендентов на звание игрока года 19:25, Спорт На российского журналиста напали во время прямого эфира из Донецка 19:08, Общество В ФАС отреагировали на сообщение о возможном росте цен на хлеб 18:59, Экономика Лондон заявил о задержании главы филиала иностранного банка 18:53, Общество Правительство выделит 136 млрд руб. на строительство яслей 18:50, Общество В СК начали проверку после попытки забрать из хосписа пациентку 18:39, Общество Скворцова уточнила стоимость нацпроекта по здравоохранению 18:28, Экономика «ВКонтакте» и YouTube обогнали Facebook по популярности у молодежи 18:24, Технологии и медиа Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро не признал вину 18:10, Общество В МИДе заявили о планах России помочь в расследовании убийства Захарченко 18:04, Политика «Энергомаш» объявил даты пуска «Союза-5» и испытаний «царь-двигателя» 17:50, Технологии и медиа СМИ сообщили о согласовании продления санкций ЕС против России 17:47, Политика После вооруженного ограбления в Москве ввели план «Перехват» 17:43, Общество ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко 17:40, Политика Путин наградил спасших российского альпиниста пакистанцев орденами Дружбы 17:35, Общество Санкции вдвое ослабили зависимость рубля от цен на нефть 17:30, Экономика В банке «Восточный» сменился председатель правления 17:29, Бизнес «Роснефть» проведет тендер на 1,3 млрд руб. для двух компаний из США 17:12, Бизнес Подешевеет ли биткоин: количество коротких позиций опять выросло 17:08, Крипто Китайский миллиардер вернулся в страну после задержания в США 17:04, Общество В ДНР обвинили Киев в подготовке к наступлению 16:49, Политика Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы 16:48, Политика Черчесов не попал в тройку претендентов на звание тренера года ФИФА 16:43, Спорт ФАС признала недостоверной рекламу «Яндекс.Такси» о поездках за 30 руб. 16:38, Общество
В МИДе заявили о планах России помочь в расследовании убийства Захарченко
Политика, 18:04
0
В МИДе заявили о планах России помочь в расследовании убийства Захарченко

Россия поможет самопровозглашенной Донецкой народной республике в расследовании убийства ее главы Александра Захарченко. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, передает ТАСС.

«Была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», — отметил он.

В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. После его смерти главой самопровозглашенной республики назначили вице-премьера Дмитрия Трапезникова.

ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко
Политика

Следственный комитет России после гибели Захарченко возбудил уголовное дело о международном терроризме. Президент России Владимир Путин назвал убийство лидера ДНР подлым и отметил, что организаторы убийства сделали «опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени». Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак опроверг причастность Киева к убийству главы ДНР.

 

Теги: Убийство , Александр Захарченко , МИД России
Главное
Санкции вдвое ослабили зависимость рубля от цен на нефть Экономика
Материалы по теме
ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко Политика
Кремль оценил влияние гибели Захарченко на выполнение минских соглашений Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter