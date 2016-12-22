В МИДе заявили о планах России помочь в расследовании убийства Захарченко

Россия поможет самопровозглашенной Донецкой народной республике в расследовании убийства ее главы Александра Захарченко. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, передает ТАСС.
«Была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», — отметил он.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. После его смерти главой самопровозглашенной республики назначили вице-премьера Дмитрия Трапезникова.
Следственный комитет России после гибели Захарченко возбудил уголовное дело о международном терроризме. Президент России Владимир Путин назвал убийство лидера ДНР подлым и отметил, что организаторы убийства сделали «опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени». Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак опроверг причастность Киева к убийству главы ДНР.