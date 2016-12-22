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СБУ озвучила версии убийства Захарченко
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СБУ озвучила версии убийства Захарченко
Политика, 19:31
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СБУ озвучила версии убийства Захарченко
Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил, что глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате криминальных разборок или ликвидирован спецслужбами России. В Москве не исключили причастности Киева к его смерти
Александр Захарченко (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В Службе безопасности Украины озвучили основные версии убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. В эфире «112.Украина» руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил, что Захарченко был убит в результате криминальных разборок в среде боевиков или ликвидирован спецслужбами России.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея
Общество

«Смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков. В первую очередь связанным с перераспределением бизнеса. Мы также не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру», — заявил Гуськов.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила ТСН, что смерть Захарченко стала «результатом междоусобных войн».

Вечером 31 августа в ресторане «Сепаратист» в центре Донецка прогремел взрыв. Захарченко погиб. Ранен министр доходов и сборов ДНР, зампред Совета министров республики Александр Тимофеев. Пострадали еще два человека. Власти ДНР назвали произошедшее терактом. Источник в правительстве республики сообщил РБК, что мощность взрывного устройства составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе
Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к гибели Захарченко может быть причастен Киев, По ее словам, Украина решила перейти к «кровавой бойне» в Донбассе вместо исполнения Минских соглашений. Она призвала мировое сообщество обратить внимание на произошедшее в Донецке, «а, учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления».

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецк отомстит за убийство Захарченко, отметив, что произошедшее является «очередной агрессией со стороны Украины».

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: ДНР , Александр Захарченко , СБУ
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После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе Политика
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