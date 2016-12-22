В администрации ДНР назвали взрыв в кафе Донецка терактом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате «террористического акта». Об этом заявили в его администрации, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Источник в правительстве ДНР сообщил РБК, что мощность взрывного устройства, которое сработало возле кафе «Сепар», составила 800 г в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в кафе «Сепар», в результате которого погиб Захарченко, произошел около 17:30, затем начался пожар. Как пишет ДАН, в результате инцидента пострадали еще три человека. Депутат ДНР Владислав Бриг сообщил РБК, что в результате случившегося пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (Ташкент).

По словам очевидицы произошедшего Оксаны, после взрыва центр Донецка перекрыли.​ По ее словам, у посетителей заведения и журналистов, оказавшихся на месте взрыва, изымают флешки и другие электронные носители.