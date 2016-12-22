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В ЦАР обнаружена часть техники убитых журналистов
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В ЦАР обнаружена часть техники убитых журналистов
Гибель журналистов в ЦАР, 20:31
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В ЦАР обнаружена часть техники убитых журналистов
В полиции ЦАР находятся ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон одного из убитых 30 июля российских журналистов. Часть вещей была найдена в отеле, часть — в машине, на которой они передвигались, рассказала Мария Захарова
Полицейские ЦАР (Фото: Jerome Delay / AP)

В жандармерии Центральноафриканской Республики хранятся ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон убитых 30 июля российских журналистов — военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Что-то из перечисленного полицейские нашли в машине, остальное — в отеле, где остановились журналисты. Об этом РБК рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник в ЦАР, знакомый с расследованием убийства журналистов, подтвердил РБК, что у местной полиции есть как минимум один жесткий диск. Его нашли в отеле National Hotel в столице ЦАР Банги.

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин рассказал РБК, что ноутбук при себе был только у Джемаля. По инструкции журналисты каждый день должны были делать бэкап отснятого материала и хранить его на нескольких дисках​. «Оставить в отеле они должны были то, что успели снять», — говорит он. Всего у журналистов было шесть жестких дисков по 2 терабайта каждый.

Ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон журналиста могут стать важной уликой в расследовании убийства, отметила на брифинге в МИДе 9 августа Захарова. Известно, что в этом телефоне были две сим-карты — российская и местная. По ее словам, Россия готовит запросы к оператору мобильной связи в ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС, сделанных с этого телефона.

Кроме того, на брифинге представитель МИДа рассказала, что 7 августа сотрудники посольства России в ЦАР провели встречу с национальной жандармерией ЦАР. По ее словам, дипломатам также дали поговорить с перевозившим журналистов водителем — единственным выжившим в атаке. Из показаний водителя следует, что 30 июля около 11 часов утра журналисты из столицы ЦАР Банги отправились в Бамбари, город на востоке страны. По пути они сделали остановку в городе Дамара, где несколько часов вели съемку. После этого они попросили водителя отвезти их в город Декоа, который находится севернее запланированного маршрута.

Гибель российских журналистов в Центральной Африке. Главное
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В 18:30 в Сибю их остановил патруль и настоятельно рекомендовал не ехать дальше. «Однако журналисты настояли на своем и, ссылаясь на то, что куда-то торопятся, вступили в спор с патрулем», — сказала Захарова. В конце концов патруль согласился их пропустить. В целом, добавила Захарова, водитель повторяет озвученную им ранее версию про ограбление. На журналистов напали на трассе в 23 км к северу от Сибю между 20 и 21 часами по местному времени.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля, но об этом стало известно только на следующий день. На месте убийства был найден автомобиль с отверстиями от пуль. Как сообщал Центр управления расследованиями (ЦУР), отправивший журналистов в командировку, журналисты планировали снять документальный фильм о деятельности в республике российской част​ной военной компании Вагнера.

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Фотогалерея

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Мария Захарова , Центральноафриканская Республика , журналисты
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