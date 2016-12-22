МИД назвал ограбление целью нападения на российских журналистов в ЦАР

Неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР для того, чтобы их ограбить, при этом нападавшим было оказано сопротивление. Ранее сообщалось, что при убитых не нашли ценных вещей

Цветы у Дома Журналиста в Санкт-Петербурге в память о троих убитых в ЦАР журналистах (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

По предварительным данным, неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР с целью ограбить, в том числе захватить автомобиль. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

В то же время результаты следствия говорят о том, что журналисты были убиты при попытке оказать сопротивление, добавила она.

В пятницу, 3 августа, представители жандармерии республики встретятся с представителями российского посольства, после чего будут подведены первые итоги следствия об убийстве. Россия направила в ЦАР четырех экспертов для содействия расследованию.

Журналисты — военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев — отправились в Африку, чтобы снять документальный фильм о деятельности в республике российской частной военной компании Вагнера (ЧВК). Об этом говорили в Центре управления расследованиями (ЦУР), от которого они поехали в командировку.​ В то же время Захарова называла сообщения о съемках фильма о ЧВК «околесицей».

Как отметил главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин, в воскресенье, 29 июля, журналисты попытались попасть на территорию военной базы, на которой находятся охраняющие президента республики россияне. На территорию базы их не пустили, объяснив, что для этого нужна аккредитация.

По словам Захаровой, база является закрытым объектом, на который могут попасть только аккредитованные журналисты. ​«По непонятным причинам российская группа свой визит и свою работу не согласовала, подобные заявки не поступали заранее в правоохранительные и силовые органы», — сказала она.

В ЦУРе в свою очередь говорили, что после попытки попасть на территорию базы журналисты были задержаны в гостинице местной полицией по подозрению в незаконной съемке, но им удалось откупиться.

В ночь на 31 июля журналисты были убиты в 23 км от города Сибю, где до этого остановились. Тела были обнаружены днем, рядом находился автомобиль, изрешеченный пулями. На месте убийства не было ни техники, ни денег, принадлежавших журналистам.

«Тела погибших находятся в наиболее обустроенном госпитале Банги, посольство предпринимает все меры, чтобы их отправка на родину была осуществлена уже сегодня», — сказала Захарова, добавив, что дату прибытия рейса МИД сообщать не будет.

О личности убийц известно немногое. Министр информации ЦАР Максим Казаги говорил РБК​, что ими могут быть члены группировки «Селека». По его словам, нападавшие были в тюрбанах и напали на журналистов из засады. Водителю при этом удалось выжить.

Местные СМИ сообщали, что журналисты понимали язык напавших на них неизвестных. Коняхин говорил РБК, что Орхан Джемаль «немного говорил по-арабски и по-английски», Александр Расторгуев — только по-русски, а Кирилл Радченко — «неплохо по-английски».