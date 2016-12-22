Погибшие в ЦАР журналисты были обнаружены без денег и техники при себе

Убитых в Центральной Африке журналистов предупреждали об опасности выбранного маршрута, рассказал РБК министр информации страны. Перед смертью репортеры сопротивлялись попыткам забрать автомобиль, при них не нашли деньги и технику

Цветы и фотографии погибших в Центральноафриканской Республике журналистов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев въехали в страну по туристической визе и не уведомляли власти о характере своей деятельности, сказал РБК министр по вопросам СМИ и коммуникаций, пресс-секретарь правительства страны Анж Максим Казаги.

О гибели журналистов стало известно 31 июля, когда вблизи города Сибю были обнаружены их тела и машина, на которой они передвигались. Убиты журналисты были 30 июля, сообщили власти ЦАР. В ЦАР группа приехала 28 июля, рассказали ранее РБК в Центре управления расследованиями, с которым сотрудничали погибшие журналисты. Они направились в страну для съемок документального фильма о деятельности в республике российских частных военных компаний (ЧВК). Джемаль, Радченко и Расторгуев должны были провести в ЦАР чуть больше двух недель и вернуться 15 августа.

Россияне, по словам Казаги, арендовали автомобиль с водителем и решили выехать в Сибю вечером в понедельник. Перед отбытием репортеров предупредили об опасности следования ночью по маршруту, проходящему через зоны, в которых действуют вооруженные группировки и повстанцы. Тем не менее россияне настояли на том, чтобы ехать, рассказал Казаги, ссылаясь на показания водителя журналистов. После нескольких десятков километров езды путь машине репортеров преградили люди в тюрбанах, говорившие на арабском, сказал Казаги. Они попытались забрать у журналистов автомобиль. Один из россиян пытался оказать сопротивление, но был убит на месте, двое других скончались от ранений, всех троих нашли на следующий день, продолжил собеседник РБК. Водитель, как утверждает Казаги, был ранен, но ему удалось сбежать, уточнил пресс-секретарь.

Ранее Казаги говорил, что нападавших было около десяти человек.

По словам Казаги, прибыв в ЦАР, российские журналисты не соблюдали должным образом меры предосторожности. «Отправляясь ночью в путь по кишащей налетчиками, повстанцами и вооруженными бандитами дороге, они взяли на себя огромные риски», — отметил он. «Они [журналисты] пытались оказать сопротивление, но были убиты», — заключил Казаги, оговорившись, что об инциденте он может судить только по «первой поступившей ему информации».

Как рассказали РБК главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин и его заместитель Анастасия Горшкова, у репортеров было с собой как минимум два фотоаппарата, экшен-камеры, не менее шести жестких дисков, ноутбук, микрофоны и диктофоны и около $8,5 тыс. наличными. Однако на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, «ни даже их паспортов», заявил Казаги. О том, что при журналистах не были обнаружены деньги и аппаратура, РБК рассказала и официальный представитель МИДа Мария Захарова. РБК обратился за комментарием относительно позиции Казаги к Андрею Коняхину.

Казаги допустил, что к нападению могла быть причастна группировка повстанцев-мусульман «Селека», объединяющая в себе несколько отрядов, включая «Союз за мир в Центральной Африке»​ (UPC). В последние несколько месяцев боевики «Селеки» «ужесточили свою позицию» и начали активно вооружаться, в частности закупая оружие в Судане, говорится в докладе экспертов ООН, который был опубликован 31 июля.

Как рассказал Казаги, UPC демонстрирует активность в том районе, где были убиты журналисты. «Это могли быть «Селека», которые узнали, что это (журналисты. — РБК) были россияне и, вероятно, подумали, что они прибыли для борьбы с ними», — пояснил он. «В то же время убить россиян могли и нале​тчики, поэтому наверняка делать какие-то выводы пока сложно», — напомнил Казаги. ​