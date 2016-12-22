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Лавров объяснил слова Трампа о «Северном потоке-2»
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Лавров объяснил слова Трампа о «Северном потоке-2»
Политика, 09:57
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Лавров объяснил слова Трампа о «Северном потоке-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цель высказываний президента США Дональда Трампа о проекте газопровода «Северный поток-2» — «продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе». Об этом он рассказал в интервью словацкой газете «Правда», сообщается на сайте МИД России.

По его словам, цель Вашингтона — «заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США, цена которого на 30–40% выше по сравнению с трубопроводным газом из России». При этом Лавров оставил право выбора варианта поставки газа за европейцами.

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Глава МИДа подчеркнул, что «Северный поток-2» носит исключительно коммерческий характер, направленный на диверсификацию маршрутов поставок газа и устранение транзитных рисков. В результате, по словам Лаврова, будет укреплена энергетическая безопасность Европы и повысится уровень экономических отношений между Россией и ЕС.

Трамп неоднократно высказывался с критикой против проекта газопровода. В июле американский лидер назвал Германию «заложницей» России из-за строительства «Северного потока-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ заявила о независимости Берлина в решении данного вопроса. Лавров тогда счел заявление Трампа «чистой воды идеологией». Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон 24 августа заявил, что Трамп обеспокоен тем, что ЕС «добровольно привязывает себя к российским энергоресурсам». Президент России Владимир Путин заявлял, что «Северный поток-2» имеет исключительно экономический характер и в нем нет «двойного дна».

Теги: Сергей Лавров , Дональд Трамп , «Северный поток-2» , МИД России
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