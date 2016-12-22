Путин и Меркель высказались против «нападок» на «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность введения санкций США против компаний, которые принимают участие в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«В целом есть понимание, что проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры к тому, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», — сказал он.
По его словам, Путин и Меркель согласились, что газопровод является исключительно коммерческим и «неправильно каким-то образом политизировать этот проект».
Переговоры президента России и канцлера ФРГ длились три часа, в Кремле назвали их беседу «обстоятельной». По словам Пескова, стороны не ставили целей достичь каких-либо договоренностей. Путин и Меркель обсудили, как повлияет строительство «Северного потока-2» на транзит газа через Украину, минские соглашения, сирийских беженцев, ядерную сделку с Ираном и тарифную политику «некоторых государств».
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных бывших и действующих американских чиновников сообщила, что США почти закончили разработку санкций против строительства «Северного потока-2». По данным издания, ограничения для компаний, которые участвуют в реализации проекта, могут ввести уже через несколько недель.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой этого газопровода. Так, в июле он заявил, что Германия станет «заложницей» России, когда «Северный поток-2» будет завершен. В ответ Меркель сказала, что Берлин независим в принятии решений по данному вопросу. В российском МИД слова Трампа назвали «чистой воды идеологией».