Болтон призвал найти альтернативные «Северному потоку-2» газовые проекты

​Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал Украину и страны Евросоюза найти альтернативные «Северному потоку-2» газовые проекты на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».

По его словам, американского лидера Дональда Трампа беспокоит то, что «Европа добровольно привязывает себя к российским энергоресурсам». «Если «Северный поток-2» построят, то Украина попадет под угрозу, что Россия, даже если обяжется, не будет поставлять достаточных объемов газа», — сказал Болтон. Он напомнил о строительстве «Южного газового коридора», по которому к 2020 году газ в Европу будут поставлять из Азербайджана, а также посоветовал Киеву развивать альтернативные источники энергоресурсов и собственную добычу газа.

Проект «Северный поток-2» предполагает постройку газопровода по дну Балтийского моря в Европу, его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​ Разрешение на строительство уже выдали власти Германии, Финляндии и Швеции, ожидается решение от датского правительства. Трамп в июле обвинил Берлин в энергетической зависимости от России, в ответ канцлер Германии Ангела Меркель отвергла это обвинение.