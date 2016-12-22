Песков рассказал о докладе Путину о митингах против пенсионной реформы

Президент Владимир Путин получает информацию о митингах против повышения пенсионного возраста. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Президент постоянно получает информацию обо всем, что происходит во всех регионах России. Безусловно, об этом [протестных митингах] он также получает информацию, наряду с другими новостями», — сказал Песков.
О том, что власти намерены провести пенсионную реформу, сообщал в мае премьер-министр Дмитрий Медведев. В кабмине предложили повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет к 2034 году. Согласно опросам, более 90% россиян выступили против пенсионной реформы.
Оппозиционер Алексей Навальный 7 августа объявил о проведении общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Изначально столичные власти 24 августа отказались рассматривать заявку Навального на проведение митинга в центре Москвы, но на следующий день приняли ее. Однако 26 августа мэрия Москвы отклонила заявку Навального «по ряду причин».
Ранее, 23 августа, столичные власти согласовали проведение 2 сентября митинга КПРФ на проспекте Академика Сахарова против пенсионной реформы. Предполагаемое количество участников акции — до 15 тыс. человек.