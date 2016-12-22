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Власти Москвы отказались рассматривать заявку на митинг Навального
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Власти Москвы отказались рассматривать заявку на митинг Навального
Политика, 21:27
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Власти Москвы отказались рассматривать заявку на митинг Навального

Заявку на проведение акции 9 сентября в центре Москвы от сторонников оппозиционера Алексея Навального не будут рассматривать из-за ранней подачи, сообщила РБК пресс-секретарь главы столичного департамента региональной безопасности Елена Романова.

Она уточнила, что заявка подается не ранее чем за 15 дней до акции.

В ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» указано, что уведомление о проведении мероприятия нужно подать не ранее 15 и не позднее 10 дней до его проведения.

Пресс-секретарь подчеркнула, что заявку по акции Навального подала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Заявленная численность участников митинга 9 сентября на Тверской улице — до 30 тыс. человек.

Навальный 7 августа анонсировал проведение общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября, в единый день голосования. В этот день пройдут выборы глав 26 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов власти еще в 17 субъектах России.

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О проведении пенсионной реформы сообщал в мае премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство предложило к 2034 году повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. По данным опросов, против повышения пенсионного возраста выступили 92% россиян.

Теги: Алексей Навальный , митинг , пенсионная реформа , Москва
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