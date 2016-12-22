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Власти Москвы согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы
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Власти Москвы согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы
Пенсионная реформа, 16:38
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Власти Москвы согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы

Власти Москвы согласовали КПРФ проведение митинга 2 сентября по пенсионному законодательству, сообщила РБК пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

«Мы согласовали с 12 до 12:15 шествие, с 12:15 до 14:00 – митинг на Сахарова», — пояснила она.

По словам Романовой, предполагаемое количество участников митинга составляет до 15 тыс. человек. Заявки по митингу против изменений пенсионного законодательства от Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и Николая Ляскина не поступали. «От них не было», — добавила она.

В середине июня российский премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект был внесен в Госдуму 16 июня, 19 июля его приняли в первом чтении. Второе чтение намечено на осень.

Как Госдума одобряла повышение пенсионного возраста
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Говоря о необходимости повышения пенсионного возраста, Медведев указывал на увеличение продолжительности жизни, что, по мнению правительства, гарантирует более длительную активность и возможность дольше продолжать карьеру. Как пояснил министр финансов Антон Силуанов, из-за старения населения и сокращения числа работающих людей на каждого пенсионера приходится 1,8 работающего гражданина. Глава Минфина отметил, что если бы реформу отложили до 2030 года, то на одного работающего гражданина приходился бы один пенсионер.

28 и 29 июля в Москве прошли согласованные с властями митинги против повышения пенсионного возраста. В организованной КПРФ акции 28 июля приняли участие, по данным МВД, 6,5 млн человек. В митинге Либертарианской партии днем позже участвовали 2,5 тыс. человек.

Теги: митинг , КПРФ , пенсионный возраст
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