Власти Москвы приняли заявку на митинг Навального

Власти Москвы приняли заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на митинг 9 сентября против пенсионной реформы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

Ранее власти Москвы заявляли, что не будут рассматривать заявку из-за ранней подачи. Тогда они ссылались на ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которой уведомление о проведении мероприятия подается не ранее 15 и не позднее 10 дней до его проведения.

«Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов», — сказал Черников.

По его словам, решение, что заявку подали в соответствии с правилами, приняли после консультаций в департаменте.

Ранее пресс-секретарь столичного департамента сообщила РБК, что заявку по акции Навального подала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В уведомлении было указано, что число участников митинга составит до 30 тыс. человек.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ​сообщил о планах провести пенсионную реформу в мае этого года. ​Правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. По данным соцопросов, против пенсионной реформы выступили 92% россиян.

